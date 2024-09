John Leguizamo sobre los latinos: “Todos nos interpretaban menos nosotros”

John Leguizamo no necesita ninguna presentación. El actor que nació en Bogotá, hace 60 años, pero que creció en Nueva York y ha vivido toda su vida en Estados Unidos es reconocido como uno de los mejores de su generación. Su carrera en el teatro ha sido galardonada con el Premio Tony. En televisión y cine también ha tenido roles inolvidables en producciones como Super Mario Bross, Carlito´s Way, Molino Rojo y John Wick, entre otras. También estuvo nominado al Globo de Oro.

El histrión fue uno de los llamados al escenario en la ceremonia de Premios Emmy este 15 de septiembre y allí pronunció el discurso más emotivo de la noche. Sus palabras fueron directas y contundentes sobre la inclusión. Leguizamo, quien ha sido un activista por la inclusión de talentos de distintos orígenes, razas y condiciones en el mundo de Hollywood, confesó que estaba enojado al ver que “todo el mundo nos interpretaba menos nosotros”. Reconoció que al ver las nominaciones de actores diversos como Selena Gómez o Sofía Vergara estaba mucho menos enojado.

“Soy John Leguizamo y soy uno de los contratados DEI de Hollywood”, comenzó diciendo el actor que ha sido nominado en cuatro ocasiones al Emmy y ha resultado una vez ganador.

“Me he estado quejando”, John Leguizamo

“Crecí en Jackson Heights, Queens, como un flacucho aspirante a gángster, y no sabía que la gente como yo podía ser actor”, mencionó luego siguió su descripción. “A los 15 años no conocía la palabra representación”.

Pero recordó haber visto caras morenas en el cine y la televisión:” Marlon Brando haciendo de mexicano en ‘¡Viva Zapata!’, Al Pacino como el gángster cubano Tony Montana en ‘Scarface’, y Natalie Wood interpretando a la belleza hispana en el corazón de ‘West Side Story’.

Mencionó que solo había lugar para los actores latinos en roles estereotipados. “Así es como nos veíamos a nosotros mismos, porque es todo lo que veíamos de nosotros mismos”, mencionó diciendo que al ver Star Treak pensaba que en el futuro no habría latinos.

Durante años, dijo Leguizamo, no se quejó por esa evidente discriminación, sin embargo, pronto concluyó que no quejarse no cambiaba nada, así que cambió de actitud. “Durante los últimos años, me he estado quejando”. Recordemos que fue uno de los críticos más fuertes cuando se reveló que el actor James Franco y no un latino representaría a Fidel Castro, en una película sobre el dictador cubano.

Leguizamo publicó además una columna en el New York Times solicitando a la Academia de Televisión que contratara a más candidatos de color en la industria. Ahora y poco a poco siente que la situación ha ido cambiando. “Lo que veo aquí esta noche me hace casi feliz y ciertamente menos enfadado”, dijo Leguizamo, explicando que no solo hablaba de nacionalidades, sino de inclusión real, por ejemplo, la de la Nava Mau, que además de mexicana se convirtió en la primera actriz transgénero en ser nominada al Emmy, por su rol en bebé Reno. También destacó la victoria de su colega Liza Colón-Zayas por su rol en The Bear.

Calificando la gala de este año como una de las más diversas de la historia de los Emmy. De igual manera, que el presidente actual de la Academia de Televisión sea un latino, el señor Cris Abrego.

El actor cerró su discurso con una solicitud directa. “Necesitamos más historias de grupos excluidos”, dijo. “Negros, asiáticos, judíos, árabes, LGBTQ+ y discapacitados”.

