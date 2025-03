Johnny Rivera reveló cómo va la bioserie sobre su vida ¿quién la protagonizaría?

Johnny Rivera cumple 20 años de vida artística y lo celebrará cantando. Ofrecerá su gran concierto de celebración el 3 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá.

Han sido dos décadas de éxitos, pero llegar a él no fue fácil. Rivera, en charlas con Vea, ha revelado que sus inicios fueron en medio de la estrechez económica y la necesidad de emplearse en lo que fuera, en una época en la que no le pasaba por al cabeza ser cantante.

EL cantante de 51 años se desempeñó como carpintero, mensajero y ayudante de obra. Algunos de esos roles los tuvo en Bogotá y otros en Pereira, también recogió café y ordeñó vacas en áreas rurales del Eje Cafetero. Él mismo confesó que de niño era bastante tímido. “Tanto que me daba miedo cuando tenía que pasar a exponer una cartelera en el colegio, por lo tanto pararme en una tarima estaba lejos de mis posibilidades”, confesó a Vea hace algunos años.

Cuando su hijo Andy nació, trabajó aún más duro para asegurarse de que a su familia no le hiciera falta nada. También recordó que su primer tema lo grabó pagando tiempo en estudio de grabación, que le costó más de lo que ganaba como jornalero. Como compositor comenzó cuando sufrió la gran pena de amor con la que sufrió bastante pero detonó en él todo ese talento que había permanecido oculto, gracias a esa tristeza escribió ‘Cómo muere un amor’.

Jhonny Rivera habló con Juan Pablo Urrego, quien lo interpretaría en la bionovela

Sin duda, Rivera posee una historia con todos los ingredientes para una bionovela. EL artista en entrevista con Mix 92,9 reveló que en efecto, estuvo en el proceso para que su vida fuera una producción de este tipo.

“Hubo un acercamiento, bastante, se alcanzó a hacer guion, se alcanzó a hacer, todo, se alcanzó a tener elenco”, dijo Rivera que luego reveló que actor lo personificaría.

“¿Saben quién iba a hacer de mí? Juan Pablo Urrego, estuvimos hablando, estaba todo listo, completamente listo y justo llegó pandemia y fue pasando el tiempo y el canal sacó otra novela, ya eso se enfrió”, contó Rivera, que no pierde la esperanza de que su vida sea llevada a la pantalla.

“No lo descarto, muchas cosas bonitas de mi vida, puedo contar, cosas que a mucha gente le van a cambiar el chip”, no obstante, el artista confesó tener algunos temores de llegar a consolidarse el proyecto.

“Lo que me preocupa es que cambian mucho la historia. Después de que usted firma ya hacen con la historia lo que quieren”, refiriéndose a la inevitable ficción que se le añade al relato cuando se hace una bionovela.

“Tendría que llegar a un acuerdo donde yo pueda estar en el guion, obviamente modifican mucho, eso es lo que me da miedo realmente, pero si me gustaría “, puntualizó el cantante que no quiso revelar de qué canal estaba hablando, pero espera ser contactado.

