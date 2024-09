Jorge A. Vargas cumplió sueño de invitado a boda de Gaby Tafur: “Esto es irreal”

El pasado 7 de septiembre se celebró la que para muchos es la boda del año, la de la exreina y expresentadora de Desafío, Gabriela Tafur y Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

La ceremonia, celebrada en una finca ingenio en cercanías a Cali tuvo cerca de 500 invitados, muchos de ellos celebridades y personajes públicos. Dentro de los asistentes hubo uno que reveló en redes que no fue convidado directamente por la pareja de novios, sino que acudió al ser amigo de un invitado de los ahora esposos. Se trata de Juan David Morales Carranza, famoso influencer bogotano, conocido como JuanDa.

“Pasó algo muy extraño. Me dijeron como: ay, me acompañas a un matrimonio. Y yo, bueno. Y ahorita que me da ganas de decir: oye, pero ¿quién se va a casar? No, unos amigos. Y yo, ¿qué amigos? Los amigos de este, es como, un hijo de un expresidente y una Miss Universo”, comentó Juanda al revelar que estaría en el anunciado evento.

JuanDa departió con los invitados a la boda de Gabriela Tafur

El generador de contenido digital, que se ha hecho muy popular por sus clips de humor y también por su lucha contra la depresión, convirtiéndose en un vocero sobre salud mental de la UNICEF, no dudó en mostrar en sus historias de Instagram su experiencia en la boda, dejando en evidencia que fue algo completamente nuevo para él, este tipo de eventos.

Además de dejar ver momentos icónicos como cuando tiene cerca al expresidente Juan Manuel Santos, el entorno de la fiesta y la variedad de música que disfrutaron, mostró el instante más importante para él del evento. El momento mas emocionante, según mostró el influencer en sus redes, fue cuando avistó al periodista bogotano Jorge Alfredo Vargas, presentador de Noticias Caracol.

“Esto es irreal”, Juanda sobre Jorge Alfredo Vargas

“Esto es muy irreal. Estoy haciendo la fila del baño y estoy viendo al señor que presenta noticias todos los días. Estoy que voy y le pregunto por la bolsa de valores. Voy a ver si avanzando la noche le puedo pedir una foto. Mi mamá se va a morir”, mencionó en una de sus historias el generador de contenido, dejando al descubierto la admiración en su familia por el también director del espacio Voz Populi, de Blu Radio.

Juanda presumió la foto junto a Jorge A Vargas Fotografía por: Instagra

Naturalmente Juanda no dejó pasar esta oportunidad y logró tomarse una foto con Vargas, cumpliendo así un sueño. La imagen la dedicó a su madre. “El señor de las noticias. Mami, esto es para tí”. Jorge Alfredo también reposteó la historia, lo cual debió dejar aún más emocionado al influencer bogotano.

Vargas acudió al enlace junto a su esposa, la también periodista Inés María Zabaraín.

