Jorge Celedón, una voz con alma de padre y corazón de provincia

Para Jorge Celedón, el vallenato es una música viva y una música de raíces, pero que también debe adaptarse a los tiempos. “Siempre he pensado que no podemos estar ajenos a los cambios. Hay que ver qué se puede adaptar, guardando el respeto por nuestras bases. No he sido cobarde en ese sentido. Se puede vestir diferente una canción de vallenato sin perder su esencia”.

Las palabras del intérprete no surgen de la nada, sino que son dichas con conocimiento de causa, pues ha sabido mantenerse vigente sin renunciar a su identidad. En su concepto, la clave está en moverse sin olvidar de dónde se viene.

“Hay un relevo generacional, pero si te das cuenta, las bases musicales que están tomando son las nuestras, como nosotros hicimos con los grandes maestros. Uno no puede quedarse en el pasado, pero tampoco debe criticar el futuro. Las cosas se van acoplando y nosotros seguimos caminando”.

Aunque han pasado más de tres décadas desde que Jorge Celedón se convirtió en una de las voces más reconocidas del vallenato, su manera de pararse frente al público sigue teniendo algo que no se aprende en los escenarios: cercanía. No es solo un intérprete, es un contador de historias que canta desde la raíz.

La nueva apuesta de Jorge Celedón

En cada acorde que interpreta, el cantante lleva un pedazo de su infancia. En días recientes, por ejemplo, estrenó una nueva versión de La nostalgia de Poncho con el que no solo homenajeó un clásico del vallenato, sino que también hizo una declaración de principios: seguir contando las historias de su tierra con respeto por la tradición, pero también con una mirada personal, íntima y emocional.

“Esta canción tiene algo mágico. Siempre que la escuchas te hace viajar a la región de Manaure y Valledupar, tierras donde viví mi infancia”, dijo en su entrevista con Vea.

La canción, escrita por Rafael Escalona, es más conocida en ritmo de paseo, pero Jorge Celedón decidió interpretarla como son, tal como la tocaba el maestro Nicolás ‘Colacho’ Mendoza, quien fuera amigo cercano de Escalona. “Yo me sentía como en deuda con esta canción. No estoy inventando nada, simplemente me sentía comprometido con hacer una versión en son por ese motivo”. Y así lo hizo: con la intención de rendir tributo, pero también de imprimirle su propio sello.

Reconsiderar La nostalgia de Poncho también lo llevó a reflexionar sobre sus propias despedidas. Como el personaje de la canción, que se aleja de su familia y deja atrás sus costumbres, Jorge Celedón ha tenido que hacer maletas muchas veces. Por eso, cada vez que pisa un aeropuerto, lo invade una sensación familiar:

“A veces veo a la gente esperando a sus seres queridos con flores, bombas y una bienvenida, pero como uno sale y entra tanto, ya ese tipo de recibimientos no los tiene. Sin embargo, ver esos encuentros emociona… como que uno se carga de energía al ver tanto amor”.

Entre silencios y aguaceros

A lo largo de la entrevista con Vea, Jorge Celedón habló con franqueza sobre los sacrificios de la carrera artística, como el distanciamiento con amigos de toda la vida o el tiempo que no siempre puede dedicar a sus hijos. Pero no se queja. Más bien, agradece lo que ha vivido y procura encontrar momentos de conexión espiritual para equilibrar su camino.

“Un buen rocío, un buen aguacero suave, sin relámpagos… Eso me hace conectar con la naturaleza. Despertar con una lluvia así es como salir de un sueño a otro, a un ambiente delicioso. En esos momentos no hay pensamientos malos, al menos para mí”.

En tiempos en los que la fama suele levantar del suelo a muchos artistas, el guajiro de 57 años prefiere mantener los pies sobre la tierra. “A veces soñamos con llegar a una posición de reconocimiento, pero no nos preparamos para recibir eso y es cuando llega el desequilibrio. Quizá yo me salvé de eso porque comencé desde pequeñito, con el ‘Oye mamá, en la puerta hay un señor…’ Me tocó acariciar la fama desde niño”, recuerda con nostalgia

Para Jorge Celedón la humildad es esencial, pero le cuesta catalogarse a sí mismo como un hombre humilde. La razón es muy sencilla: “La humildad es algo tan frágil que quien dice que la tiene ya la perdió. Yo no digo que soy humilde. Disfruto de esto y le doy gracias a Dios por el trabajo que me dio. Me la vacilo, como diría yo”.

El verso en el que está la vida de Jorge Celedón

Ser papá ha sido, quizás, el mayor aprendizaje de su vida. “Es una carga de amor que no vas a encontrar en otro lado. La familia es la base de todo. Siempre voy a estar en deuda con mis hijos por el tiempo, pero cuando estoy con ellos trato de que sea tiempo de calidad”, confiesa. Esa ternura también la transmite en sus canciones, muchas de las cuales hablan de amor, del hogar y de lo esencial.

Cuando se le pregunta en qué verso está de su vida, no duda en entonar una línea de uno de sus grandes éxitos: “Ay, qué bonita es esta vida. A pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere…”. Bajo esa filosofía, Jorge Celedón sigue adelante porque, si mañana todo se detuviera, tiene claro qué lo define como artista

“Creo que la gente, aun sin escucharme, percibe en mí un canal de mensajes cuando estoy en el escenario. Siempre quiero que me recuerden así: como un hombre que transmite el mensaje de su provincia, de su pueblo, de su región y de su país a través del vallenato”, concluyó Jorge Celedón, quien planea seguir con los pies en la tierra, el corazón en su familia y el alma en cada canción.