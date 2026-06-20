Josse Narváez recordó el doloroso accidente que marcó su vida: “Murió en mis brazos”

Josse Narváez es una de las personalidades más queridas de la televisión colombiana. El artista se ha destacado como actor, cantante y presentador. Nació en Sahagún, Córdoba, y saltó a la fama gracias a su participación en el reality Protagonistas de Novela en 2003. Fue allí donde también conoció a la presentadora Cristina Hurtado, formando una de las parejas más sólidas y admiradas de la farándula en Colombia. A lo largo de su carrera, ha dejado huella en producciones como Oye Bonita, La dama de Troya, Fugitivos, El Comandante y Celia. También fue conductor del programa Guerreros, y actualmente está enfocado en su faceta como cantante.

¿Qué le pasó a Josse Narváez?

En una reciente entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para Sinceramente Cris, el artista recordó el trágico accidente de tránsito que sufrió cuando era joven y en el que perdió a dos de las personas más importantes para él: su hermano y su tío.

En su relato, el esposo de Cristina Hurtado compartió que el accidente ocurrió mientras viajaba con varios familiares. Lo que comenzó como un viaje normal se transformó en una pesadilla que dejó una huella emocional imborrable en toda su familia. Uno de los momentos más desgarradores de su historia, fue cuando contó que su hermano falleció en sus brazos tras el choque. Esa escena, como él mismo explicó, es un recuerdo que no ha podido borrar y que aún le provoca una tristeza profunda. Además de perder a su hermano, también falleció un tío que estaba con ellos en el vehículo.

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“Para resumir, yo tuve un accidente donde murió mi tío, murió mi hermano, solo me salvo yo. Y yo pensé que eso estaba resuelto. Mi hermano a mí se me muere en mis brazos y éramos así, unidos como mis hijos, éramos uno solo. Y mi tío era una figura muy paternal también para mí. O sea, a mí se me acaba el mundo”, contó.

Ese difícil momento le dejó serias secuelas emocionales: “Yo quedé con muchos dolores, con resentimiento. Yo no celebraba mi cumpleaños, yo odiaba que llegara el 20 de enero porque yo sentía que no había motivos para celebrar. Yo me iba al cementerio a llorar y a poner los vallenatos que le gustaban a mi tío, a mi hermano. Y no soportaba que nadie me hablara. Yo no me sentía merecedor de estar aquí”, recordó en la mencionada entrevista.

Todo cambió cuando nació su hijo Juan José. “Hablando de los hijos, había olvidado ese detalle, como que Dios me coge y me dice: ‘Ah, sí..., ¿no te gusta celebrar la vida, no te gusta celebrar tu cumpleaños? Toma, pum’. A Juan José me lo manda el 20 de enero, el día de mi cumpleaños”, dijo.