Josse Narváez y su nueva etapa como cantante: “No voy detrás de premios”

Desde hace más de dos décadas Josse Narváez comenzó su camino en el mundo artístico. Desde su infancia mostró su pasión por el arte. Fue parte de grupos musicales, coros y orquestas, y gracias a su talento para el canto fue convocado por algunos productores que lo ayudaron a impulsar su carrera. Sus primeros pasos se dieron con series musicales, telenovelas y obras de teatro. Sin embargo, Josse se profesionalizó en comunicación social y periodismo.
En 2003, el artista cordobés dio un nuevo paso: participó en “Protagonistas de novela”, reality donde dio a conocer su talento para la actuación. Desde entonces Narváez ha interpretado diferentes personajes en telenovelas y series como “La dama de Troya”, “Oye bonita”, “Fugitivos”, “La ronca de Oro”, “Sinú, río de pasiones”, “La cacica”, “El cartel de los sapos: el origen”, “Escupiré sobre sus tumbas”. Además, se ha desempeñado como presentador de algunos formatos de entretenimiento.
Un sueño cumplido
Tras varios años dividiendo su tiempo entre la televisión y la música, Josse le contó a “Vea” que había llegado el momento de cumplir una promesa que venía postergando desde hace mucho tiempo: impulsar su carrera musical con la dedicación que no había podido darle. “Estoy realmente feliz, tuve el honor de que me volvieran a convocar a “Hombres a la plancha”. Había estado un par de años atrás en el show que es extraordinario”, dijo. El artista reveló que en el pasado estuvo enfocado en algunas ofertas televisivas que lo llevaron a poner en pausa su faceta como cantante. “Mi carrera se divide en los dos mundos: la música y también la televisión, y salieron dos propuestas a las que no podía decirles que no, y otra vez me tocó dejar la música quieta un poquito”. No obstante, hace unos meses sintió que era el momento de darle un giro a su vida: “Siento que los tiempos de Dios son perfectos, y sospecho que este es el tiempo en el que Él quiere y yo deseo cantar más que nunca con prioridad”.
Después de muchos ires y venires, este año, el esposo de Cristina Hurtado volvió a subirse a los escenarios con el show musical que reúne a algunas de las voces masculinas más reconocidas del entretenimiento colombiano: “Este año sí me lo propuse, la vez pasada me incumplí yo mismo, porque me había propuesto que a partir de “Hombres a la plancha” iba a relanzar mi carrera como cantante, como artista, y me traicioné un poquito. Este año me prometí que no lo iba a hacer, que iba a hacer un año de verdad y de valentía, y me verán haciendo mucha música. Estoy muy feliz ahora con este proyecto, es un éxito total, el ambiente, la dinámica, los artistas, mis compañeros, mis amigos son increíbles, generosos, amorosos, talentosísimos, no hay un show en Colombia así”, aseguró.
Actuar, presentar y cantar: pasiones que no compiten
Aunque la música es su prioridad actual, la actuación y la presentación han sido una elección desde el amor que les tiene: “Siempre he tenido que dividirme entre las dosfacetas, la música y la televisión. Gracias a Dios, en mi caso, no ha sido por necesidad sino porque lo otro también lo amo. No puedo negar que amo actuar, eso me ha dado todo, amo presentar. Tuve una experiencia de cinco años conduciendo “Guerreros”, un programa en vivo, hice una escuela tremenda y son cosas que también te llenan”.
Hoy, desde una perspectiva diferente y con mayor madurez, Josse afirma que ya no está interesado en solo seguir los proyectos más lucrativos, sino en aquellos que realmente le traen felicidad. “No sé por qué con la música yo mismo me encargaba de pausar, fue algo que propicié. Nunca le metí el interés, la intensidad y la disciplina que se necesita. Por eso ahora lo veo distinto y creo que en este momento, este punto de mi vida, es el de disfrutar realmente, de la verdad, de liberarte, de hacer lo que te gusta, ya tengo la madurez para poder decidirlo y no irme detrás del proyecto, del dinero, sino jugármela por lo que más me divierte, entonces creo que este es el momento. Nunca dejé de cantar, en mi intimidad siempre lo hice, entonces estoy listo para darle con toda a eso nuevamente”.
El temor que quedó atrás
Narváez también compartió sus miedos que lo acompañaron durante años en relación con la industria musical: “Ese temor siempre existe, era bastante temeroso porque es un riesgo, una apuesta, es una carrera de largo aliento. Es muy exigente y hay grandes artistas, hay mucha competencia, hay tanta que alcanza a repercutir en ti, en que empiezas a compararte. Cuando logras entender que simplemente eres distinto, eres tú y tienes algo diferente para dar, entonces allí llega la magia y allí se va el temor, y creo que ese es el momento ahora”.
Su regreso a la música llegó cargado de grandes proyectos que lo tienen muy emocionado. “Ya tengo menos prevención, solo quiero compartir lo que soy de verdad, lo que he aprendido de la vida compartirlo en el escenario y disfrutarlo como lo estoy haciendo. Desde el año pasado venía pensando: ‘Creo que en 2026 vuelvo a cantar, necesito volver a un escenario. Necesito el contacto con el público, necesito la banda, eso me hace estremecer, me hace vibrar cada fibra’. Tú atraes lo que quieres con tu pensamiento, con tus palabras, con lo que declararas y me ofrecieron otra vez este proyecto y dije, ‘de una’. Ahí, alternamente a esto, ya estoy trabajando en mi proyecto y este año tendré mi banda y pasarán muchas cosas bonitas. Sé que lo voy a disfrutar, no sé cuál sea el alcance, no sé cuál sea la repercusión, no tengo expectativas comerciales, no voy detrás de premios, yo voy detrás de divertirme y disfrutar de este momento de mi vida que Dios me está regalando y esa es la mejor forma”.