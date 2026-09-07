Juan Guillermo Ríos: así despiden al periodista colombiano: “Nunca dejó de inspirar respeto”

Este domingo 6 de septiembre, se conoció la muerte de Juan Guillermo Ríos, uno de los periodistas y presentadores más destacados del país, quien trabajó en medios como Notivisión, Caracol Televisión y Revista Semana. Uno de sus hijos, Sebastián Ríos López, confirmó la noticia a través de su perfil de Facebook donde posteó una foto del comunicador y junto a ella escribió: “Gracias por todo padre”.

¿Quién era y de qué murió Juan Guillermo Ríos?

Nacido en Medellín en 1951, comenzó su trayectoria en Caracol Radio en 1970, pero fue en la década de los 80 cuando realmente se hizo famoso como director y presentador del emblemático Noticiero de las 7, uno de los informativos más vistos en la televisión colombiana. Su frase “Les deseo paz, amor y buen genio” cada vez que se despedía del informativo se convirtió en una de las más memorables del periodismo en el país. Además, fue docente y asesor en comunicaciones y docente de periodismo de la Universidad Sergio Arboleda.

Aunque se desconocen las causas exactas de su muerte, se conoció que Juan Guillermo Ríos venía enfrentando varias enfermedades y complicaciones de salud, entre ellas, fallas respiratorias y renales.

Su vida también estuvo marcada por una dura crisis de salud en 1998. Pasó por una operación para tratar un cáncer de riñón, pero luego enfrentó complicaciones graves, como una perforación del colon, peritonitis, falla sistémica, varios paros cardíacos y un largo coma. A pesar de todo esto, logró salir adelante y recuperarse.

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Mensajes de despedida para Juan Guillermo Ríos

Al conocerse la noticia de su deceso, varios colegas, amigos y seguidores han dejado múltiples mensajes lamentando su partida. Jorge Barón escribió en sus redes: “Con profundo pesar, el periodismo colombiano despide hoy a una de sus grandes figuras: Juan Guillermo Ríos. Su voz, su credibilidad y su profesionalismo lo convirtieron en uno de los rostros más recordados de los noticieros del país. Durante décadas, llevó la información con rigor, ética y humanidad. Formó parte de una generación que dignificó esta profesión y abrió camino para muchos comunicadores. Enfrentó con valentía sus batallas de salud y nunca dejó de inspirar respeto y admiración. Hoy su recuerdo permanece vivo en colegas, audiencias y amigos. Descanse en paz, Juan Guillermo Ríos. Tu legado queda en la historia de la televisión colombiana”.

Por su parte, René Higuita también expresó su tristeza por la noticia: “Mis más sinceras condolencias a @poterios y a toda su familia por la partida de nuestro querido Juan Guillermo. En momentos como este sobran las palabras y solo queda acompañar con el corazón. Que Dios les de mucha fortaleza y que los recuerdos de un gran hombre, periodista, padre y amigo permanezcan siempre con ustedes”.

La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL), que preside Humberto “El Gato” Rodríguez, emitió un comunicado manifestando sus condolencias a toda la familia del periodista: “Lo recordaremos por haber ejercido su profesión de periodista, reportero y presentador por más de cuatro décadas en varios medios de comunicación del país como Caracol Radio, Caracol Televisión, Notivisión, Revista Semana, Radio Santa Fe, emisoras de la Policía Nacional y en el Noticiero de las 7, en donde hizo célebre la frase final que le dirigía a los televidentes deseándoles “paz, amor y buen genio”. Junto a su hijo Andrés, quien también es periodista, escribió el libro “Memorias con paz, amor y buen genio. Una historia de periodismo y superación”, en el año 2022. Nuestro abrazo de condolencias para sus familiares, amigos y colegas de la radio y de la televisión colombianas”.

El también periodista Gustavo Gómez, lo recordó con un video donde aparecían juntos: “En El Radar, de Caracol Televisión, con Juan Guillermo Ríos hablando de “paz, amor y buen genio”.