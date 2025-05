Juan Pablo Jaramillo reapareció tras crisis que se viralizó en redes sociales

En mayo de 2024, Juan Pablo Jaramillo se convirtió en noticia al realizar una transmisión en vivo dentro de un hospital y asegurar que, supuestamente, las personas a su alrededor querían hacerle daño.

“Estoy en un ‘live’ y todos mis seguidores están viendo lo que está pasando, así que nadie me va a quitar el celular”, fue la advertencia con la que inició aquel ‘live’ que, rápidamente, se viralizó en redes sociales debido a la popularidad de su protagonista y a la confusa situación en la que se encontraba.

Un año después de dicho episodio, Juan Pablo Jaramillo recordó lo ocurrido y compartió los detalles con la intención de poner punto final a las dudas y rumores.

¿Qué dijo Juan Pablo Jaramillo?

En una entrevista con el pódcast A Pelo, conducido por Omar Vásquez y Sergio Caballero, el youtuber admitió que la crisis presenciada por miles de personas en redes sociales fue resultado del abuso de drogas, la falta de sueño, el estrés causado por sus deudas y la tristeza que le generó la pérdida de varios amigos.

“Mi realidad se quebró. La vida que había construido se me estaba cayendo encima”, afirmó Juan Pablo Jaramillo, quien también se refirió al momento en que atacó verbalmente a las personas en el hospital: "Me sentí expuesto, en peligro. Le dije al médico que me estaban grabando y él, en lugar de protegerme, intentó quitarme el celular. Yo no entendía nada, solo sabía que mi única arma era grabar. En ese momento, para mí era eso o desaparecer”.

La recuperación de Juan Pablo Jaramillo

Precisamente, el caleño aprovechó este espacio para invitar a quienes lo necesiten a pedir ayuda, sin temor ni vergüenza, “porque reconocer que se necesita apoyo —y buscarlo— puede ser el primer paso para recuperar el equilibrio, incluso cuando todo parece desmoronarse".

“Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía”, concluyó Juan Pablo Jaramillo.

Con su testimonio, el creador de contenido aseguró que no solo busca cerrar un capítulo difícil en su vida, sino también contribuir a derribar los estigmas que aún existen alrededor de la salud mental y a la forma “tan a la ligera” con que, según él, muchos medios de comunicación abordan este tipo de situaciones.