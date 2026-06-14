Juanda Caribe reveló que habló con Sheila Gándara, su exesposa. ¿Qué le dijo?

Juanda Caribe fue uno de los participantes más comentados de la tercera temporada de La casa de los famosos. A lo largo de su participación en la competencia, el locutor y comediante vivió varios momentos que generaron controversia en las redes sociales, sobre todo por su cercanía con Mariana Zapata. Estas situaciones avivaron los rumores sobre una posible separación de Sheila Gándara, quien desde afuera no dudó en manifestar en varias ocasiones su descontento con algunas actitudes del participante.

¿Qué dijo Juanda Caribe?

En las últimas horas, el artista volvió a ser el centro de atención al compartir con sus seguidores que ya ha hablado con Sheila Gándara, su exesposa. Esta revelación generó una serie de reacciones entre los seguidores del programa, quienes han estado pendientes durante meses de la crisis sentimental que atravesó la pareja.

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Tras la insistencia de sus seguidores, el locutor dijo: “Hablé ayer con Sheila y fue bonito, solo tengo buenos adjetivos con ella”. Aunque no reveló detalles, sus palabras generaron un parte de tranquilidad para quienes siguieron de cerca su relación, pues, según sus palabras, habrían hablado en buenos términos, contrario a lo que muchos pensaban.

Días después de la final del reality, que dejó como ganador a Alejandro Estrada, Juanda admitió públicamente que ya estaba enterado de que su relación con Sheila había llegado a su fin. “Ya sé mi situación, sé que estoy solo. Le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona. Me quedo con lo bueno”, manifestó.

También mencionó que prefiere no entrar en más detalles sobre el asunto y que su enfoque principal en este momento es reunirse con su hija y resolver los temas familiares que tiene pendientes. La vida amorosa de Juanda Caribe se convirtió en uno de los temas más comentados de esta temporada. Mientras algunos fans defendieron su actitud en el reality, otros no dudaron en criticar la cercanía que mostró con Mariana Zapata, especialmente porque todavía tenía un lazo con Sheila Gándara. Por ahora, parece que Juanda y Sheila están decididos a cerrar este capítulo de sus vidas de la mejor manera posible, poniendo en primer lugar la crianza de su hija y tratando de evitar nuevas controversias públicas. Mientras tanto, las redes sociales siguen atentas a cualquier novedad sobre la relación entre ellos y el futuro del exparticipante tras su paso por el exitoso reality de Canal RCN.