Juanda Caribe y Mariana Zapata se dieron su primer beso en público: “Te amo”

La ruptura de Juanda Caribe y Sheila Gándara, que se dio a raíz de los acercamientos que el locutor tuvo con Mariana Zapata durante su paso por La casa de los famosos Colombia, se ha convertido en uno de los temas más comentados de la farándula nacional en los últimos meses. Después de que terminó el reality, todos los ojos se pusieron en el comediante y la modelo antioqueña, quienes, durante la competencia, dejaron entrever que podrían estar interesados en comenzar una relación romántica una vez que las grabaciones concluyeran.

¿Juanda Caribe y Mariana Zapata confirmaron su noviazgo?

Después de varias semanas de rumores y especulaciones, todo parece indicar que Juanda Caribe y Mariana Zapata han confirmado su relación amorosa. La pareja se robó el show con un beso apasionado durante el lanzamiento de su canción Lo revivimos en Barranquilla, un momento que fue capturado en video y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. “Ya lloré, ya solté, yo no sé ni para qué me maquillé. Yo soy superllorona. La verdad me impresiona mucho el cariño que me tienen en esta ciudad que no es mi ciudad. Gracias, Juanda por este espacio, te amo, Juanda”, le dijo Mariana al comediante.

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Enseguida, se fundieron en un abrazo mientras el público gritaba: “¡Beso, beso!”. Sin pensarlo mucho, ambos se dieron esa muestra de cariño. Entre risas, Mariana respondió: “atrevido”.

Sus seguidores interpretaron este gesto como la oficialización de un romance que comenzó a florecer durante su tiempo en La casa de los famosos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su aparente noviazgo, esta aparición pública ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas: “Estamos felices por ambos”, “se lo merecen todo”, “a mí si me da muchísima tristeza. Su exmujer debe de estar con el corazón roto”, “él soltero, ella soltera”, “que disfruten”, “les digo que sí van a durar porque cuando el hombre está enamorado es otra cosa”, “cada quien está donde quiere estar”.

Horas después de viralizarse ese video, Sheila Gándara, la exesposa de Juanda, hizo una publicación en su perfil de TikTok bailando el tema de Cariñito de Puerto Rican Pawer. Los comentarios no se hicieron esperar: “La elegancia jamás peleará con nadie, esta mujer es irreemplazable”, “demasiado hermosa, se merece todo lo bonito del mundo”, “la veo es facturando y saliendo adelante”, “esa es la energía que te debe acompañar, te ves empoderada y bellísima”.