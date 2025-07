Juanes reveló cómo superó una etapa difícil con su hija Luna: “Era invisible para ella”

El cantante colombiano Juanes, conocido por su sensibilidad artística y letras cargadas de emoción, ha sorprendido recientemente al revelar detalles íntimos sobre su relación con su hija Luna, especialmente durante su etapa adolescente. El artista confesó que vivió un período de distanciamiento con ella, al punto de sentirse “invisible” ante sus ojos. Esta experiencia no solo lo marcó como padre, sino que también lo inspiró musicalmente.

Durante una entrevista con Canal Trece, Juanes compartió cómo esa etapa conflictiva con Luna, quien hoy tiene 20 años, se convirtió en una de las más dolorosas de su vida familiar. “Hubo un momento en el que yo no existía para ella. Me ignoraba, no me hablaba, solo peleábamos”, contó el intérprete de “A Dios le pido” visiblemente conmovido.

El punto de quiebre ocurrió cuando Luna tenía aproximadamente 17 años. La rebeldía propia de la adolescencia se tradujo en una serie de discusiones constantes, incomprensiones y una desconexión emocional que afectó profundamente al cantante. “Es muy duro como papá sentir que no puedes comunicarte con tu hija, que todo lo que digas genera rechazo”, reconoció.

Pero lejos de quedarse en el dolor, Juanes encontró en la música una forma de canalizar lo que vivía en casa. Fruto de esa introspección nació “Vida Cotidiana”, una de las canciones más personales de su más reciente álbum, que lleva el mismo nombre. En el tema, el artista describe con honestidad la sensación de pérdida dentro del núcleo familiar y el deseo de reencontrarse con su hija.

“Compuse esa canción llorando. Era como escribirle una carta que no me atrevía a leerle en voz alta”, confesó el músico, quien ha sido galardonado con múltiples premios Grammy y Latin Grammy a lo largo de su carrera.

El álbum Vida Cotidiana, lanzado en mayo de 2025, ha sido ampliamente reconocido por su carga emocional y por retratar situaciones comunes, como los altibajos en la vida familiar, el amor que cambia con el tiempo y los retos de la paternidad. La relación con Luna, sin duda, fue uno de los ejes más profundos del proyecto.

Con el paso del tiempo, la relación entre padre e hija ha mejorado significativamente. Juanes aseguró que hoy en día mantienen un vínculo estrecho y lleno de confianza. De hecho, Luna es una de las primeras personas en escuchar sus nuevas composiciones. “Ahora hablamos de todo. Me da su opinión sobre mi música, y yo la escucho. Nos reencontramos desde otro lugar, y eso ha sido muy bello”, expresó.

Luna Aristizábal, fruto del matrimonio de Juanes con la modelo y actriz Karen Martínez, ha crecido bajo la mirada de los medios, pero también en un hogar donde el arte, la música y la reflexión son parte del día a día. Aunque ha mantenido un perfil relativamente bajo, su padre ha hablado de ella con orgullo en distintas entrevistas, destacando su talento y sensibilidad.

Este testimonio de Juanes no solo permite conocer una faceta más íntima del artista, sino que también abre una conversación necesaria sobre las dificultades en la crianza de adolescentes y la importancia del diálogo y la empatía en las relaciones familiares.

Como muchos padres, Juanes entendió que el amor también implica saber esperar, ceder, pedir perdón y dejar espacio. “Fue una etapa muy dura, pero también me enseñó muchísimo. Luna me hizo crecer como papá y como ser humano”, concluyó.

Con esta historia, el cantante confirma que detrás de las luces del escenario y los acordes de la guitarra, también hay un hombre enfrentando los mismos retos y emociones que millones de padres alrededor del mundo.