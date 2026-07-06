Jude Bellingham: edad, hermanos, novia y por qué es tendencia en redes sociales

Con 23 años, Jude Víctor William Bellingham se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol mundial. El nacido en Stourbridge, Inglaterra el 29 de junio del 2003, y quien también juega en el Real Madrid donde usa el número 5, se ha destacado en el campo de juego durante la Copa del Mundo 2026. Debutó como profesional con el Birmingham City en agosto de 2019. En ese momento tenía 16 años. Luego, pasó al Borussia Dortmund, donde terminó de consolidarse una de las promesas más importantes de Europa.

A la Selección de Noruega llegó el 12 de noviembre del 2020, convirtiéndose en una de las caras más importantes del equipo que este sábado 11 de julio se enfrenta a Noruega, equipo en el que juega Erling Haaland, con quien ha cultivado una gran amistad desde que coincidieron en Borussia Dortmund.

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Jude Bellingham tiene un hermano futbolista

Jude no es el único futbolista de su familia. Jobe Bellingham, su hermano, también se inclinó por este deporte. Actualmente hace parte del Borussia Dortmund, donde se destaca como uno de los jóvenes promesas del fútbol inglés. Además, su padre, Mark Bellingham, fue un goleador destacado en el fútbol semiprofesional inglés. Fue delantero en las ligas inferiores marcando más de 700 goles a lo largo de su trayectoria. También se desempeñó como policía.

“Mis padres son de clase trabajadora y me inculcaron los valores necesarios para salir adelante. Esas lecciones se pueden aplicar a la vida personal y social, pero también al fútbol: no rendirse, trabajar duro y, si uno quiere algo, esforzarse al máximo para conseguirlo”, dijo Jude en una oportunidad en entrevista con People.

¿Quién es la novia de Jude Bellingham?

El jugador suele ser muy reservado con su vida privada. Sin embargo, durante el desarrollo de este Mundial se le ha visto a su novia Ashlyn Castro apoyándolo desde la tribuna.

Ella es una creadora de contenido y modelo nacida en Los Ángeles, California y, según el diario británico The Sun, tiene 28 años. Aunque en su cuenta de Instagram donde tiene 733 mil seguidores, no se registran fotos con el jugador de Inglaterra, la modelo sí comparte contenido sobre sus viajes, su estilo de vida con rutinas de maquillaje y las campañas publicitarias que realiza para importantes marcas.

La pareja se habría conocido en durante unas vacaciones en julio de 2024 en Los Ángeles, después de la Eurocopa. Comenzaron a salir y, posteriormente, la interacción en redes sociales avivó los rumores de un romance. Aunque procuran mantenerse lejos de la exposición mediática, en varias oportunidades han sido captados por los paparazzi.

Jude se ha convertido en tendencia en las redes sociales por su destacado desempeño durante el Mundial. Sus actuaciones decisivas y los goles han sido muy comentados. De igual manera, Bellingham se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por los aficionados, especialmente entre muchas fanáticas que están al tanto de su carrera y su vida personal. Su activa presencia en redes sociales ha hecho que sume millones de seguidores en plataformas como Instagram y X, donde cualquier foto, entrevista o publicación puede volverse viral.