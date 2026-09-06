Judy Henríquez contó qué dejó de fumar después de 40 años. ¿Qué la motivó?

Una de las grandes figuras de la televisión colombiana es sin duda Judy Henríquez. La emblemática actriz con más de seis décadas en escena comenzó como modelo; luego, fue cantante profesional perteneciente al movimiento de ‘La nueva Ola’. Posteriormente fue actriz de radionovelas y finalmente, se consolidó en la pantalla chica.

Hija del dramaturgo Bernardo Romero Lozano y de la también actriz Carmen de Lugo, estuvo casada con el libretista Bernardo Romero Pereiro, considerado uno de los creadores más prolíficos y brillantes de la pantalla con obras como ‘Sangre de locos’, ‘La potra zaina’, ‘Las Juanas,’ ‘Escalona’, entre decenas de producciones, algunas de las cuales también dirigió.

Judy se sentó a conversar recientemente con las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper y además de tocar aspectos de su carrera habló de su viudez. “Hace casi 25 años que murió (Bernardo Romero Pereiro)… fue duro pero al mismo tiempo no, porque Bernardo fumaba muchísimo ya se veía que venia muy mal y el día que murió le dio un derrame (...) Se me murió ahí”.

En otro momento de la conversación, mencionó que dejó de fumar luego de hacerlo por 40 años.

“Nunca más me volvieron a dar ganas”, Judy Henríquez

“Yo fumé 40 años y si no fuera porque mi hija un día me dijo mami las niñas dicen que tu y tu carro huelen a cigarrillos (...) dejé de fumar y nunca mas”. Cuando le indagaron sobre si tuvo ganas de volver a fumar tras dejar de hacerlo fue categórica: “Nunca mas me volvieron a dar ganas, no se si fume mucho o que ya estaba aburrida de la boca de fumar, pero no volví a fumar nunca más”.

La actriz barranquillera también se refirió a la defensa que su hija, la también actriz Adriana Romero hizo el año pasado cuando exigió respeto por los actores que están en edad adulta e hizo un llamado a las agencias de casting a reconocer su legado y valor.

Los inicios en televisión de Judy Henríquez en pantalla fue como extra en la que es considerada la primera novela de Colombia. ‘El 0597 está ocupado’, grabada en 1959. Posteriormente, actuó en producciones como ‘Pequeño teatro’, ‘Buenas noches domingo’, ‘Viaje al pasado Destino: la ciudad’. Después actuaría en decenas de series y novelas.

Además de haber obtenido el Premio Víctor Nieto a toda una vida en los Premios India Catalina de la Televisión Colombiana ganó varios Premios Simón Bolívar y TvyNovelas.

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