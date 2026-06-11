Jugadora de la Selección Colombia participó en el ‘Desafío’ de Caracol Televisión

A propósito del Mundial 2026 que comenzó hoy, la Selección Colombia femenina también ha dejado en alto el nombre del país. El pasado 9 de junio, el equipo se consagró campeón de la primera edición de la CONMEBOL de la Liga de Naciones Femenina, tras derrotar a Paraguay.

¿Quién es Daniela Arias, jugadora de la Selección Colombia femenina?

Una de las jugadoras destacadas del equipo es Daniela Arias, quien a través de sus redes sociales expresó su felicidad por el triunfo: “COPA DEL MUNDO BRASIL 2027 ALLÁ VAMOS❤️🇨🇴 Toda la gloria sea para Dios. Sus respuestas siempre llegan a tiempo. El no falla. Amo estar aquí, GRACIAS MI EQUIPO”.

Además, la futbolista dijo: “Ha sido un proceso bastante fuerte, ha sido un proceso bastante complejo. Los que estamos adentro sabemos cómo ha sido. Queremos dejar el nombre de nuestro país en lo más alto y ratificar cada día que estamos para grandes cosas”.

Antes de ser parte del combinado nacional, la deportista estuvo en otros equipos como Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, América de Cali y el club mexicano Pachuca. Sin embargo, su nombre se dio a conocer hace siete años cuando la futbolista santandereana también demostró su fortaleza en uno de los programas más desafiantes de la televisión colombiana: el Desafío Súper Regiones 2019 de Caracol Televisión, donde dejó su huella.

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La historia de Arias ha vuelto a captar la atención de los aficionados al fútbol, especialmente después de que se recordara su participación en el programa donde representó a los Santandereanos. En esa edición del concurso, la deportista tenía 24 años y se destacaba en las pruebas de fuerza, resistencia y habilidad contra otros atletas de alto nivel. Su paso por el reality mostró una faceta diferente a la que los seguidores del fútbol conocen hoy. Allí, brilló por su disciplina física y su espíritu competitivo, cualidades que más tarde la ayudarían a hacerse un nombre en el balompié profesional. Aunque no se llevó el título del programa, sí logró ganarse el cariño y reconocimiento de los televidentes gracias a su dedicación en cada reto.

Recientemente, la futbolista hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 161 mil seguidores, recordando su paso por el programa deportivo de Caracol Televisión. Algunos de sus seguidores y exfutbolistas le dejaron comentarios. El Pibe Valderrama escribió: “Campeona, campeona. Felicidades, un abrazo”. Otros usuarios escribieron: “orgullo colombiano”, “muchos que no ganan el Desafío luego consiguen grandes éxitos y metas”, “lástima que ya no volverán hacer desafíos como este”, “gracias Daniela por la grande ilusión que le regalas a un pueblo, al pueblo colombiano”, “qué mujer maravillosa”.

A lo largo de los años, Daniela Arias ha mantenido su enfoque en su carrera deportiva, convirtiéndose en una figura fundamental de la Selección Colombia Femenina. Su desempeño la ha llevado a participar en torneos internacionales de gran relevancia y a jugar en clubes en el extranjero, estableciéndose como una de las referentes en la defensa colombiana.