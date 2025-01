Julián Zuluaga contó cómo obtuvo el papel de Darío Gómez adolescente: “Ya tenían al actor”

Julián Zuluaga es el nombre del actor que encarnó la etapa adolescente de Darío Gómez, fallecido cantante de música popular, en la bioserie que Prime Video estrenó en octubre pasado y que el Canal RCN transmitirá a partir del próximo 27 de enero.

En una entrevista con la revista Vea, el bogotano de 27 años entregó exclusivos detalles sobre su participación en esta producción para la que obtuvo el protagónico, aun cuando la producción había elegido a otro actor.

Así llegó Julián Zuluaga a ‘Darío Gómez: El rey del del despecho’

De acuerdo con lo expuesto por Zuluaga, quien también fue protagonista de Los Billis, su inclusión en el proyecto resultó ser una decisión sorpresiva e inesperada para todos los integrantes.

“Llegó a mis oídos que iban a hacer una serie sobre Darío Gómez y a mí me dio mucha curiosidad, entonces busqué la historia de él y me encontré con varias fotos y videos que me hicieron pensar: ‘Yo podría hacer de Darío Gómez joven’. Ahí fue cuando llamé a mi mánager y le pedí que me ayudara a conseguir un casting; sin embargo, ella me dijo que estaba complicado porque ya habían elegido al elenco. Mejor dicho, ya tenían al actor”, expresó inicialmente.

En medio del sinsabor que le generó la noticia, Julián Zuluaga atravesó por una inusual etapa de autorreflexión que, a su vez, le hizo experimentar un momento que calificó en su charla con Vea como “especial” e “indescriptible”.

“Terminé de ver una serie con Tom Holland que se llama ‘The crowded room’ y algo muy extraño empezó a pasar en ese momento. Comencé a sentir una energía especial que me hizo pensar: ‘Algo grande va a pasar’. Me empecé a emocionar de una forma que no sé cómo explicarte; en serio, fue una cosa indescriptible. Ponle que a los dos meses de eso me llama mi mánager y me dice: ‘Juli, te tengo un casting para un personaje en la serie de Darío Gómez ¿Estás sentado? Te quieren ver como Darío joven'. Te lo juro que yo no lo podía creer porque lo había declarado”, explicó el actor que, a pesar de no ser antioqueño, tiene raíces en el departamento gracias a su padre.

¿Qué pasó con el actor que había sido elegido como Darío Gómez adolescente?

“Lo que pasó es que es un actor muy ocupado, tenía muchas cosas, seguramente. Es un gran actor, entonces tenía unos temas que se salen de lo que a mí respectan. Por eso les tocó buscar este personaje con mucho menos tiempo porque ya habían hecho ensayo”, respondió Julián Zuluaga a Vea.

Así se preparó Julián Zuluaga para la serie sobre Darío Gómez

Luego de obtener el casting para este personaje, el actor viajó hasta el municipio de San Jerónimo, en Antioquia, con la intención de recorrer los pasos del ‘Rey del Despecho’.

“Hice un trabajo de campo importante en este lugar, que es muy bello, pero es muy complicado llegar. Allí me encontré a un familiar de Darío y me dediqué observarlo con sin decirle nada sobre mí o lo que estaba haciendo. A partir de ahí entendí muchas cosas y empecé a construir el personaje que algunos ya vieron y otros van a conocer pronto”, comentó Julián Zuluaga, quien advirtió que nunca tuvo la oportunidad de hablar con Darío Gómez ni tampoco, al menos por ahora, con alguno de sus familiares más cercanos.

Sumado al recorrido por las tierras que vieron crecer al fallecido cantante, Julián Zuluaga construyó su personaje en un trabajo conjunto con Diego Cadavid, encargado de interpretar a Darío en su etapa de adultez.

“Desde el primer momento hubo mucha sinergia con Diego Cadavid. Con él hicimos un trabajo, que fue interpretar la actuación del otro, entonces ahí empezamos a complementar y tomar cosas de cada uno”, concluyó.