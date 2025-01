Juliana Galvis dedicó emotivo mensaje a su mamá, quien cumplió un año de fallecida

Este 8 de enero, Juliana Galvis conmemoró el primer aniversario de fallecimiento de Beatriz Valdivieso, su madre. Por medio de su cuenta de Instagram, la protagonista de Las 40 dedicó unas conmovedoras palabras a esta mujer que, tras su partida, dejó un gran vacío en su familia.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras dando click aquí

El mensaje de Juliana Galvis tras un año de la muerte de su mamá

A través de su publicación, la bumanguesa de 43 años dejó al descubierto los sentimientos de nostalgia que la rodean por estos días. Tanto así que calificó al 2024 como el año más “duro” de su vida.

“Un año sin ti, sin tus palabras, tu voz, tus velitas ni tus oraciones por nosotras. Ha sido, sin duda, el año más duro de mi vida. Solo espero que, a pesar de todo y de donde estés, te sientas orgullosa de lo que Ágatha y yo hemos logrado, y de quienes somos a pesar de tu ausencia. Algún día nos volveremos a encontrar, ma. Hasta entonces, visítame en mis sueños y acompáñame siempre, incluso si no te puedo ver. Tu amor siempre estará cuidándome”, escribió Juliana Galvis.

La actriz, recordada también por su trabajo en El cartel de los sapos, agregó al posteo una foto junto a Beatriz Valdivieso, así como la canción Cuidándote, de la artista española Bebe.

¿De qué murió la mamá de Juliana Galvis?

Cinco semanas después de despedir a Beatriz, la bumanguesa de 42 años abrió su corazón en una entrevista que concedió a Lo sé todo. Allí, recordó los últimos días de vida de su madre y también reveló la causa del deceso.

“El 14 de diciembre la invité a mi casa y almorzamos perfectas, normal. Luego le dije que me acompañara al segundo piso para mostrarle una cosa, pero cuando estaba subiendo la escalera paró y se ahogó. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que llevaba dos semanas así, pero que tenía una cita con el doctor a la semana siguiente. Yo le dije que nada de eso y que debíamos irnos a donde un neumólogo ya, y apenas salió de consulta nos mandaron para el hospital de urgencia porque tenía obstruido un pulmón”, explicó la exparticipante de MasterChef Celebrity entre lágrimas.

“Ahí empezaron todas las sorpresas, una a una. Cuando llegó al hospital tenía derrame pleural, el 24 de diciembre me dijeron que tenía cáncer y a los dos días, cuando le hicieron la biopsia, me dijeron que estaba en etapa 4 (...) Yo todos esos días estuve pendiente de mi mamá, pero le dije que debía irme seis días. Viajamos con Agatha y la noche que llegamos nos acostamos a dormir, cuando a las cuatro de la mañana me llaman y me dicen que mi mamá había muerto. Yo no podía creerlo... en tres semanas se me murió mi mamá”, agregó Juliana Galvis.