Juliana Velásquez le confesó a Rosalía la decepción que se llevó con famoso actor colombiano

La noche del 16 de julio, Rosalía realizó en el Movistar Arena el primero de sus dos conciertos en Bogotá como parte de su gira ‘Lux Tour. Además del espectáculo musical, la artista española presentó al público una de las dinámicas más comentadas de la gira: El Confesionario, un espacio en el que invita a una figura representativa de cada ciudad a compartir una experiencia personal. En la primera cita en la capital colombiana, la elegida fue la actriz y cantante Juliana Velásquez.

La artista colombiana sorprendió tanto a los asistentes como a la propia Rosalía al revelar una experiencia íntima que vivió con un reconocido actor colombiano, cuya identidad decidió mantener en reserva. Su historia despertó la curiosidad del público y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche por la reflexión que compartió y la reacción de la cantante española.

¿Qué le confesó Juliana Velásquez a Rosalía?

Antes de comenzar su relato, Juliana le expresó a Rosalía la admiración que siente por ella y aseguró que ha sido una de las artistas que más la han inspirado en su carrera. Luego dio paso a una experiencia sentimental que, según explicó, le dejó una importante enseñanza.

La cantante contó que durante el rodaje de una producción conoció a un famoso actor colombiano con quien inició una relación. Aunque todo parecía marchar bien al principio, hubo un comentario que terminó cambiando por completo la forma en que veía ese vínculo.

Según relató, ambos estuvieron saliendo durante el tiempo que duró el rodaje de la producción y ella estaba convencida de que la relación iba por buen camino. Incluso recordó que, en la fiesta de cierre de las grabaciones, lo besó frente a todo el elenco porque sentía que era el momento de hacer pública la relación. Sin embargo, esa misma noche él le confesó que una de las cosas que más le gustaban de ella era que “no le importaba el físico” y que no le importaba estar con una mujer que no fuera “tan guapa”.

Juliana aseguró que ese comentario la hizo sentirse profundamente decepcionada y le dejó una importante lección para sus futuras relaciones. Aun así, lejos de quedarse únicamente con el mal momento, la artista aseguró que esa experiencia le permitió establecer un límite para sus futuras relaciones.

Frente a Rosalía y miles de asistentes, la artista bogotana afirmó: “Nunca más voy a aceptar estar con alguien que no piense que soy tremendamente guapa”, una frase que fue recibida con aplausos y ovaciones por parte del público.

Rosalía no tardó en reaccionar y respondió con humor al relato de Juliana. “La inteligencia le perseguía, pero él corría más rápido”, comentó la cantante española, provocando las risas de los asistentes.

Hasta el momento, Juliana Velásquez no ha revelado quién era el actor colombiano al que hizo referencia durante su confesión, por lo que su identidad sigue siendo desconocida. Sin embargo, el momento se viralizó rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los episodios más comentados del primer concierto de Rosalía en Bogotá.

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