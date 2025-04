Justin Bieber enfrenta duelo familiar y lanza advertencia en redes: “Tiene que parar”

Justin Bieber atraviesa un momento difícil tras la muerte de su abuelo George Bieber. A través de sus redes sociales, el cantante canadiense compartió la noticia con sus seguidores y, de paso, publicó una fotografía en la que aparece de niño junto a su abuelo, acompañada de un breve mensaje de despedida.

Así despidió Justin Bieber a su abuelo

“Te extraño, abuelo. Te deseo lo mejor en tu travesía al más allá. Hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió el famoso cantante a través de su cuenta de Instagram.

El cantante no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento de George Bieber, ni sobre la fecha o el lugar donde ocurrió. Sin embargo, la publicación provocó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y condolencias al artista.

George Bieber era conocido en el círculo familiar del cantante, pero siempre prefirió mantenerse en el anonimato. Aunque algunos medios internacionales han reseñado la relación cercana entre ambos, Justin Bieber rara vez habló públicamente sobre su abuelo durante su carrera, enfocándose principalmente en su música y en su vida personal más inmediata.

El fallecimiento de George se suma a otros momentos familiares complejos que el artista ha enfrentado en los últimos años. Desde hace algún tiempo, el canadiense de 31 años ha compartido con sus fans reflexiones sobre su vida privada, su salud mental y su proceso de madurez personal, aunque en esta ocasión limitó su mensaje exclusivamente al homenaje a su abuelo.

El llamado de Justin Bieber

Además de compartir la despedida a su abuelo, Bieber utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje que tomó por sorpresa a su numerosa comunidad de fanáticos.

A través de una historia de Instagram, el cantante escribió: “Todos me dicen que me vaya de Los Ángeles. ¿Crees que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos cambiar si huimos de la oscuridad? Yo también he quedado atrapado en la naturaleza transaccional de Hollywood. Es vergonzoso, pero dicho esto, no quiero tener nada que ver con eso como adulto con esposa e hijo. Solo quiero sumergirme en la cultura, aprender de todos y ser un defensor del amor y la igualdad".

Aunque no mencionó directamente a qué situación hacía referencia, medios de comunicación internacionales interpretaron el mensaje como una reacción al asedio constante de los paparazis.