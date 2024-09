Kany García en Colombia. Estas son sus experiencias inolvidables en el país

Kany García, que también tendrá show en Medellín el 27 de septiembre y el 28 cantará en Barranquilla, disfruta cada vez que regresa a Colombia. La puertorriqueña ha tenido la oportunidad de conocer un poco más del país, cuando el trabajo se lo permite, y siempre se sorprende de los nuevos hallazgos que hace en cuanto a la gastronomía colombiana y a lugares turísticos, todos de la mano de grandes amigos que tiene aquí.

La cantautora puertorriqueña, que cumple 41 años un día antes de su primer concierto, en Bogotá, ya había cantado en Colombia en varias ocasiones, pero en 2022, cuando se convirtió en entrenadora de La Voz Kids y La Voz Senior, tuvo una aproximación increíble, sin la premura del tiempo, implícita en las giras y los shows. “Estar ese tiempo en Bogotá ha sido lindo”, le dijo a Vea en aquel entonces, pues los meses que pasó en la ciudad le dejaron recuerdos entrañables, y además, cuando los tiempos de grabación se lo permitían y no tenía compromisos en el exterior, se ‘escapaba’ para conocer.

Así disfrutó Kany García en Colombia

De Bogotá, Encarnita María de Jesús, su nombre de pila, tiene los mejores recuerdos y se los contó a Vea. “Gastronómicamente es un privilegio vivir en una ciudad que puedes comer cada día diferente y sabroso. La gente es súper trabajadora, orgullosa de su país, de lo que tienen, de su folclor, que creía que conocía y me doy cuenta, que no sé nada y eso me fascina”. Ese fue un asombro feliz. “Qué lindo pasar dos meses y creerte cuando acabes los dos meses en un país y tú decirte, ‘bueno, ahora lo conoces’ y dices no, ahora es que me doy cuenta que no conocía nada de Colombia y que me queda mucho por hacer, así que esta experiencia para mí es increíble”.

Kany García disfruta de la gastronomía colombiana y del cariño de la gente. Fotografía por: Instagram kanygarcia

De la comida colombiana, a la intérprete de Confieso la impresionó un plato típico de Santander, “las hormigas culonas no las había probado y me gusta que son crunchy, eso está rico. Sí, hay platos colombianos que me encantan, pero creo que lo que me fascina de acá es que es que, por ejemplo, hay un montón de chefs que están haciendo cosas en un nivel gastronómico superior. Aquí he ido a restaurantes con experiencias gastronómicas no únicamente de paladar, sino de olfato, de tocar, de decir. Qué cosa tan maravillosa, creo que es una de las cosas que adoré de Bogotá”.

En esa época, Kany tuvo la oportunidad de viajar por los alrededores de la capital, pero también hubo tiempo para estar en la capital antioqueña, no de trabajo, sino de descanso. “Nos dieron como 5 días libres ahí dije, ‘bueno, ahora me voy a ir a Medellín, y la verdad, disfruté mucho, porque claro, no es lo mismo que de gira, que tienes que llegar a un escenario, a hacer sound check, ir al hotel, descansar un poquito para hacer el show. Pude conocer un poquito más de su gastronomía y de su gente, la manera de vivir la noche, los fines de semana, eso fue lindo”.

Te puede interesar: Concierto de Kany García en Bogotá: la artista agotó boletería

Para Kany García, la gente colombiana es lo más lindo

“Hay una cosa que me sorprende mucho, y es que la gente busca la manera de complacerte y eso no se da en muchos países. Buscan todo el tiempo esa manera de agradar y eso es increíble del país, de esta forma que ganas te dan de regresar”.