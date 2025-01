Karen y Renzo, del ‘Desafío XX’, disfrutaron de románticas vacaciones en Cartagena

Desde hace varias semanas que Renzo Meneses y Karen Candia, exparticipantes del Desafío XX, protagonizan rumores sobre una supuesta relación amorosa. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido dicha información, un video del reciente viaje que emprendieron juntos avivó dicha versión.

Las vacaciones de Renzo y Karen en Cartagena

En redes sociales empezaron a circular una serie de imágenes que muestran a los exparticipantes del Desafío XX, mientras bailan y gozan a bordo de un yate que cruza las aguas del mar Caribe.

De igual manera, en publicaciones que cada uno compartió en sus respectivas redes sociales, se aprecian algunos elementos que los relacionan. Por ejemplo, en las historias de Instagram de Karen se observan las gafas amarillas y la camisa blanca con las que Renzo posó para sus propias publicaciones en esa misma plataforma.

Tan pronto se difundieron las fotos y videos en cuestión, las reacciones de los televidentes a través de redes sociales surgieron de inmediato. Mientras algunos señalan que las imágenes son suficientes para confirmar la relación amorosa entre Meneses y Candia, hubo quienes revivieron el reciente escándalo que se desató cuando Anamar, otra exparticipante del Desafío XX, acusó a Renzo de haberla violentado física y psicológicamente.

La denuncia de Anamar contra Renzo ¿Qué tiene que ver Karen?

Hace poco más de tres semanas, Ana María compartió una declaración por medio de redes sociales en la que aseguró haber sido víctima de violencia por parte de su antiguo compañero, con quien tenía una relación sentimental. Incluso, agregó una serie de fotografías de las heridas que le habría causado.

Ante estas declaraciones, Renzo se declaró inocente y advirtió que así se encargará de demostrarlo; sin embargo, Anamar no se quedó callada y le respondió en una entrevista con La Red. Allí, advirtió que no solo fue agredida por su expareja, sino que este también le fue infiel con Karen Candia.

“Queríamos ir juntos, pero que yo le comprara la boleta, y pues yo no le compré la boleta. Entonces me dijo ‘yo me voy con Karen porque tú no me compraste la boleta’ (...) Él no me aportaba económicamente en nada, yo pagaba mi arriendo, mis servicios, mi comida. Él nunca llegó con la iniciativa”, afirmó la paisa de 24 años, dando a entender que ese momento marcó el inicio de la infidelidad.