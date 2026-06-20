Karina García: las fotos y videos que despertaron rumores de embarazo. Esto se sabe

Karina García se ha convertido en tema de conversación en redes sociales durante los últimos días debido a los crecientes rumores que apuntan a un posible embarazo. Fotografías recientes, videos compartidos por personas cercanas y algunos comentarios de figuras del entretenimiento han llevado a que sus seguidores analicen cada una de sus publicaciones.

Cabe recordar que la influenciadora mantiene desde hace varios meses una relación sentimental con el cantante Kris R. Desde que hicieron pública su historia juntos, ambos han compartido fotografías, videos y apariciones en distintos eventos, mostrando una relación que parece atravesar un momento estable. Precisamente por ese contexto, las versiones sobre una eventual ampliación de la familia han despertado aún más interés entre sus seguidores.

Las fotos y videos por los que se especula que Karina García estaría en embarazo

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza semanas atrás luego de que la empresaria Yina Calderón hiciera algunos comentarios durante una transmisión en vivo. En ese espacio, mientras hablaba sobre el embarazo de su hermana Juliana Calderón, insinuó que otra figura reconocida del entretenimiento también estaría esperando un bebé.

Aunque nunca mencionó directamente a Karina García, varios usuarios asociaron rápidamente sus palabras con la creadora de contenido. Posteriormente, durante otra transmisión, algunos seguidores volvieron a preguntarle por el tema y Calderón evitó responder de manera directa, asegurando que no quería arruinarle ninguna sorpresa a nadie. Sus declaraciones fueron suficientes para que el rumor continuara circulando en diferentes plataformas digitales.

A la conversación también se sumó una publicación realizada recientemente por la propia Karina García en sus redes sociales. En ella compartió un balance de los primeros meses de 2026, recordando algunos proyectos profesionales, eventos y experiencias personales que ha vivido durante este periodo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que cerró la publicación. La influenciadora invitó a sus seguidores a imaginar cómo serían sus contenidos durante los meses restantes del año, una frase que muchos interpretaron como una posible referencia a los rumores que han rodeado su vida personal en las últimas semanas.

Más recientemente, nuevas especulaciones surgieron tras la difusión de varios videos grabados durante la celebración de la victoria de la Selección Colombia en su debut en el Mundial de 2026. En las imágenes se observa a Karina compartiendo con familiares, amigos y algunas personas cercanas mientras seguía el encuentro deportivo.

Pese a la insistencia de los seguidores y a las múltiples interpretaciones que han surgido en redes sociales, hasta el momento Karina García no se ha pronunciado para confirmar o desmentir la información del supuesto embarazo.

Cabe recordar que la influenciadora paisa ya es madre de dos hijos. Su primogénita es Isabella Vargas, una joven creadora de contenido que recientemente alcanzó la mayoría de edad y que ha ganado popularidad en redes sociales. Además, tiene a Valentino, su hijo menor, de 6 años, fruto de una relación anterior con el cantante urbano Santiago Mesa Vásquez, conocido artísticamente como Smayv.

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