Karina García y Kris R confirman que serán papás con estas fotografías: “Mi mayor sueño”

Hace pocos minutos, Karina García y su novio Kris R compartieron la noticia a través de una serie de fotos en sus redes sociales, donde se les ve posando de manera romántica y mostrando con orgullo la pancita de embarazo de la creadora de contenido. “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”, escribió la modelo paisa en el reel de fotos que, en menos de media hora, alcanzó más de 380 mil likes.

Así se ve Karina García embarazada

Las imágenes se volvieron virales generando miles de reacciones entre sus seguidores, quienes habían estado especulando durante semanas sobre la llegada de un nuevo miembro a la familia. “Muchas felicidades, no lo puedo creer”, “muchas felicitaciones a los dos a los dos en esta nueva familia”, “por fin lo dijiste mi reina, qué felicidad siento, felicidades a los dos”, “Dios los bendiga siempre, qué felicidad, me alegro mucho por ustedes”, “estoy feliz por ti”, ”Dios guarde y bendiga ese hermoso bebé”.

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Kris R, pareja de la exparticipante de La casa de los famosos, también expresó su emoción con la noticia a través de un comentario en la publicación: “Te amo mi vida, el comienzo de algo muy hermoso 😍 Gracias por cumplirme mi mayor sueño”.

Desde hace varios días, las redes sociales habían estado llenas de comentarios sobre el posible embarazo de Karina. Las especulaciones se intensificaron cuando varios videos y fotos mostraron cambios en la figura de la influencer, además de algunas insinuaciones de Yina Calderón, quien dejó entrever que una conocida exparticipante del reality podría estar esperando un bebé. Aunque al principio Karina decidió mantenerse al margen y no confirmar ni desmentir los rumores, las recientes fotos han aclarado las dudas. En las imágenes, la pareja se muestra sonriente y muy emocionada, dejando claro que están viviendo uno de los momentos más especiales de su relación.

¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Este será el tercer hijo para Karina García y el primero junto a Kris R. La influencer ya es madre de Isabella y Valentino, quienes han aparecido en sus publicaciones en varias ocasiones y son una parte esencial de su vida personal. Por ahora, se desconoce cuántos meses de gestación tiene la modelo antioqueña; sin embargo, por las imágenes publicadas ya se observa con una prominente barriguita.