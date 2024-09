Karol G reaccionó a su nominación en los ‘Latin Grammy’ con emocionante recuerdo

Recientemente, se dio a conocer la lista completa de los artistas nominados a los Grammy Latinos, entregados por la Academia Latina de la Grabación. Después de Édgar Barrera, Karol G y Bad Bunny tienen el mayor número de postulaciones.

La versión número 25 de los premios se llevará a cabo el 14 de noviembre del 2024, en el Kayesa Center, en Miami. Los gramófonos serán entregados en 58 categorías. Las canciones que fueron elegidas para las nominaciones debían tener un porcentaje mínimo del 60% de la letra en español, portugués o cualquier otro dialecto autóctono regional.

Reacción de Karol G a su nominación en los Latin Grammy

La artista antioqueña fue nominada en las siguientes categorías.

Grabación del año: Mi ex tenía razón



Álbum del año: Mañana será bonito (Bichota Season)



Canción del año: Mi ex tenía razón



Mejor fusión/interpretación urbana: S91



Mejor interpretación reguetón: Qlona ft. Peso Pluma



Mejor interpretación reguetón: Labios mordidos ft. Kali Uchis



Mejor álbum de música urbana: Mañana será bonito (Bichota Season)



Mejor canción urbana: Qlona ft. Peso Pluma



A través de sus redes, la artista publicó una imagen expresando su emoción y agradecimiento por las nominaciones. Acompañó el texto con una imagen suya cuando recibió por primera vez un gramófono.

“Esta es la foto de mi primer Grammy Latino. Hoy recibimos 8 nominaciones y de nuevo estamos en ‘Canción del año’ y ‘Álbum del año’. No pude evitar acordarme de la primera vez que me nominaron y de la primera vez que recibí uno. Me da mucha nostalgia y estas cosas siguen sorprendiéndome un montón. Gracias infinitas a ese amor que ustedes no paran de darle a mi música y de paso a mi corazón. Agradecida por siempre”, escribió.

Sus fanáticos también han expresado su orgullo por los triunfos de la cantante. “Se merece todo lo bonito que le está pasando”, “Karol de verdad eres una nena muy trabajadora y, sobre todo, muy humilde nunca cambies”, “te mereces esto y mucho más”, “eres todo un orgullo”.