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Karol G recibirá su estrella en el Paseo de la Fama ¿Qué otras colombianas la tienen?

La cantante fue incluida en la lista de homenajeados junto a otros artistas y actores como Pedro Pascal, Sia, David Guetta, Idris Elba y Kate Hudson.

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Por Daniel Guerrero Aldana
24 de julio de 2026
Karol G, cantante colombiana.
Fotografía por: CHRIS TORRES

El nombre de Karol G quedará inmortalizado en uno de los lugares más emblemáticos de la industria del entretenimiento. La cantante de 35 años fue seleccionada para integrar la Clase 2027 del Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento que distingue a figuras con una trayectoria sobresaliente y un impacto significativo en sus respectivas disciplinas.

La artista recibirá la distinción en la categoría de Grabación, como resultado de una carrera que en los últimos años la ha convertido en una de las mayores exponentes de la música latina. Desde sus primeros éxitos en el género urbano hasta llenar estadios en varios continentes y encabezar listas de reproducción a nivel mundial, la colombiana ha consolidado un ascenso que hoy la ubica entre las figuras más influyentes de la industria musical.

Así se anunció la estrella en el Paseo de la Fama para Karol G

El anuncio fue realizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de administrar el Paseo de la Fama. Durante la presentación oficial se reveló el listado de las personalidades que recibirán este reconocimiento como parte de la Clase 2027, integrada por artistas del cine, la televisión, la música, la radio, el teatro y el entretenimiento deportivo.

Karol G comparte este grupo con figuras como Pedro Pascal, Lisa Kudrow, David Guetta, Sia, Linkin Park, Idris Elba, Kate Hudson y las hermanas Elle y Dakota Fanning, quienes protagonizarán una inédita ceremonia conjunta.

Aunque el nombre de la colombiana en el Paseo de la Fama ya fue confirmado, la fecha en la que será develada su estrella todavía no ha sido anunciada. Como ocurre cada año, las ceremonias se programan de manera independiente y los homenajeados cuentan con un plazo para aceptar oficialmente el reconocimiento y asistir al acto de inauguración.

¿Qué otros colombianos tienen estrella en el Paseo de la Fama?

Con este anuncio, ‘La Bichota’ se convertirá en la tercera colombiana en formar parte del icónico boulevard de Hollywood. Antes de ella, solo dos figuras del país habían recibido este reconocimiento.

La primera fue Shakira, quien obtuvo su estrella el 8 de noviembre de 2011 en la categoría de Grabación. El homenaje llegó tras consolidarse como una de las artistas latinas más exitosas del mundo y después del fenómeno internacional de ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010.

La segunda colombiana fue Sofía Vergara, distinguida el 7 de mayo de 2015 en la categoría de Televisión gracias a su trayectoria en Hollywood y al éxito alcanzado con la serie ‘Modern Family’, producción que la convirtió en una de las actrices más reconocidas de la televisión estadounidense.

Ahora será el turno de Karol G, quien ampliará esa exclusiva lista y reforzará la presencia de Colombia en uno de los reconocimientos más importantes del entretenimiento mundial.

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Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
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