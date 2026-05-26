Karol G recordó su fiesta de 15 años y estas fotos de 2006 muestran cómo lucía entonces

En días recientes, Karol G volvió a despertar la nostalgia entre sus seguidores al repostear una serie de fotografías tomadas durante la celebración de sus 15 años. Las imágenes muestran a la cantante colombiana en 2006, varios años antes de alcanzar la fama internacional que hoy la convierte en una de las artistas latinas más escuchadas del mundo.

Actualmente, Carolina Giraldo Navarro (nombre real de la artista) acumula múltiples éxitos musicales, premios internacionales y giras que la han llevado a escenarios de distintos continentes. Sin embargo, las fotografías recuerdan una etapa muy diferente de su vida, cuando era una adolescente de Medellín que, como muchas jóvenes de su generación, esperaba con ilusión la llegada de su fiesta de quince años.

¿Qué recordó Karol G sobre la celebración de sus 15 años?

En las imágenes compartidas por la artista se le ve luciendo un vestido naranja, una corona y distintos accesorios propios de la celebración. También aparece acompañada por familiares y mariachis, una tradición que suele estar presente en este tipo de festejos en Colombia y otros países de América Latina.

Junto a las fotografías, Karol G recordó la emoción que sentía por aquella fecha y las expectativas que tenía junto a sus compañeras de colegio. “Recuerdo haber soñado tanto con mis 15 años… a esa edad solo hablábamos de eso en el colegio: con quién íbamos a bailar el vals (que era como el príncipe soñado), las canciones de la hora loca, el vestido esponjado, los primeros tacones que uno usa en la vida, las amigas llorando, los mariachis… todo era un sueño”, escribió.

La cantante también señaló que durante la celebración las quinceañeras suelen sentirse protagonistas de un cuento de hadas. “Ese día todos te decían: feliz cumpleaños, princesa y te lo creías porque literal, uno se siente como una reina de cuento”, agregó en su publicación, en la que además preguntó a sus seguidores si también habían celebrado su quinceañero.

Así era la vida de Karol G cuando tenía 15 años

Cuando fueron tomadas estas fotografías, Carolina Giraldo Navarro aún no era conocida por el público masivo. Nacida en Medellín el 14 de febrero de 1991, creció en una familia donde la música estuvo presente desde temprana edad gracias a la influencia de su padre, Guillermo Giraldo, conocido entre sus seguidores como “Papá G”.

Desde niña, Karol G mostró interés por el canto y participó en actividades artísticas escolares y eventos locales. Su deseo de dedicarse profesionalmente a la música comenzó a tomar forma durante la adolescencia, una etapa en la que buscó oportunidades para darse a conocer dentro de la industria.

Apenas un año después de haber celebrado sus 15 años, la antioqueña participó en el programa de talentos ‘Factor XS’, una experiencia que le permitió tener una de sus primeras apariciones en la televisión colombiana. Aunque en ese momento todavía estaba lejos del reconocimiento internacional, aquella participación se convirtió en uno de los primeros pasos de una carrera que continuaría construyendo durante los años siguientes.

Tras enfrentar rechazos y dificultades para abrirse camino en un género dominado principalmente por hombres, Karol G logró consolidarse como una de las principales figuras de la música urbana. Hoy, casi dos décadas después de aquellas fotografías, la artista suma millones de seguidores en redes sociales y se ha convertido en una de las representantes colombianas más exitosas de la escena musical internacional.