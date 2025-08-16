Karol G reveló fotos de su video musical junto a Marco Antonio Solís. Así se ve

Karol G enciende emociones y culturas en su nueva colaboración con el icónico Marco Antonio Solís. En el detrás de cámaras del videoclip “Coleccionando Heridas”, que promociona su álbum Tropicoqueta, la artista colombiana despliega una fusión creativa de folclor mexicano y moda audaz, ya revelada en sus redes sociales.

Las imágenes, compartidas por Karol G en Instagram, revelan un despliegue visual lleno de raíces y glamur. Aparece con un sombrero de charro, vestido azul con corazón bordado y lentejuelas, mangas y falda en blanco, y un estilismo “cabaretero” con toques sexys: flores, colores intensos y accesorios dramáticos, como tocados y collares. La manicura, creada por la colombiana Andromeda Nails Art, incorpora motivos alusivos a la era Tropicoqueta con iconografía artesana.

México como escenario

El rodaje, realizado en México, marcó además el encuentro presencial de Karol G y Marco Antonio Solís, quienes hasta entonces habían colaborado solo a distancia. En sus publicaciones, Karol compartió la emoción del momento: imágenes de fans seleccionados mediante convocatoria, momentos de camaradería, comida tradicional como elotes y regalos personalizados, como sombreros con “Bichota” grabado, y un ambiente festivo que transmitió complicidad y cultura.

Karol G confirmó en Instagram que el videoclip ya fue grabado y está listo para llegar al público, aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada. En el momento de dejar México, compartió su gratitud: “Chao México, gracias por regalarme un día tan ultra especial… Os amo mucho y tengo un público súper especial.”

Tropicoqueta: un homenaje a lo latino

La canción forma parte del quinto álbum de Karol G, Tropicoqueta, lanzado el 20 de junio de 2025. Este proyecto celebra la música latina que marcó su infancia e incluye colaboraciones con figuras como Eddy Lover, Greeicy, Manu Chao y Mariah Angeliq. Con “Coleccionando Heridas”, Karol G supera generaciones y estilos al unir su voz con la del legendario cantautor mexicano, generando gran expectativa entre fans de ambos artistas.

El videoclip no solo representa una alianza musical, sino también cultural: la estética folclórica mexicana se entrelaza con el estilo urbano de Karol G, reforzando su identidad artística como puente entre tradiciones. La inclusión de fans mediante casting añade un fuerte componente emocional y comunitario al proyecto.