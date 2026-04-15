Karol G rompió en llanto en pleno concierto y desató rumores entre sus fanáticos

Karol G protagonizó un emotivo momento en su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, luego de quebrarse en llanto durante el concierto que ofreció el pasado 2 de agosto en el Northwest Stadium, ubicado en el área metropolitana de Washington D. C. El episodio quedó registrado en varios videos compartidos por asistentes y, en pocas horas, se volvió tendencia en redes sociales.

La cantante antioqueña interrumpió por unos minutos el espectáculo para agradecer el respaldo que ha recibido del público en esta nueva etapa de su carrera. Sin embargo, mientras hablaba con los asistentes, la emoción terminó por vencerla y no pudo contener las lágrimas. El público reaccionó coreando su nombre y aplaudiéndola mientras ella intentaba retomar la calma para continuar con la presentación.

El llanto de Karol G en el escenario

En los videos que circulan en plataformas como TikTok, Instagram y X se observa a la artista secándose el rostro y sonriendo ante las muestras de cariño de los asistentes. En medio del momento, incluso les pidió que dejaran de llorar junto a ella para poder continuar con el concierto.

“Me siento súper, súper, supremamente agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siento que cuando me paro en este escenario vivo una realidad diferente. Ustedes me demuestran que me quieren de verdad, me apoyan, me acompañan”, dijo.

Aunque la escena generó miles de comentarios, Karol G no explicó qué motivó exactamente su reacción. Hasta el momento, la cantante no ha publicado un mensaje en sus redes sociales ni ha dado declaraciones sobre lo ocurrido durante esa parte del espectáculo.

La falta de una explicación oficial dio paso a diversas interpretaciones entre sus seguidores. Algunos consideran que simplemente se trató de una reacción espontánea por la respuesta del público en uno de los conciertos más importantes de la gira, mientras que otros la relacionan con un momento personal, teniendo en cuenta su reciente ruptura con Feid.

Sin embargo, ninguna de esas versiones ha sido confirmada por la intérprete de ‘Provenza’ y ‘Si antes te hubiera conocido’. Por esa razón, los principales medios internacionales que registraron el hecho han coincidido en señalar que, por ahora, no existe una razón oficial detrás de las lágrimas de la colombiana.

Pese a la incertidumbre, el emotivo episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la noche y volvió a demostrar la conexión que Karol G mantiene con su público, que respondió con aplausos, gritos de apoyo y muestras de afecto mientras la artista recuperaba la compostura para seguir con el espectáculo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí