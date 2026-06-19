Karol G se pronunció sobre las elecciones en Colombia: este fue su mensaje

Las elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán este domingo 21 de junio, una jornada clave en la que millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir el rumbo del país durante los próximos años. En medio de ese contexto, Karol G compartió un mensaje en sus redes sociales invitando a la participación ciudadana.

La publicación llamó la atención de sus seguidores debido a que la artista antioqueña rara vez se pronuncia sobre asuntos relacionados con la actualidad política nacional. Precisamente por eso, sus palabras generaron comentarios entre quienes siguen de cerca sus movimientos en plataformas digitales.

¿Qué dijo Karol G sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

A través de sus historias de Instagram, la cantante aprovechó el espacio para recordar la importancia del voto y el papel que tiene cada ciudadano dentro de una democracia. Sin expresar apoyo hacia ningún sector político ni mencionar candidatos, la intérprete compartió una reflexión centrada en la participación.

“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto ¿Qué pasa si no participamos?, que alguien más termina decidiendo por nosotros”, expresó.

Karol G complementó su mensaje con una reflexión sobre la construcción colectiva del país y la responsabilidad que implica acudir a las urnas durante una jornada electoral como la que se vivirá este fin de semana en Colombia.

“La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación”, agregó la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ y ‘TQG’.

Más adelante, Karol G insistió en la necesidad de informarse antes de tomar una decisión y de asumir el proceso electoral con responsabilidad: “Infórmate, escucha, lee y analiza. Antes de votar entiende por qué lo haces”. Además, agregó que “las elecciones duran un día, pero las consecuencias duran años”.

La publicación concluyó con un llamado al respeto entre quienes tienen posiciones distintas, un tema que ha cobrado especial relevancia en medio del ambiente de polarización que se ha evidenciado en distintos espacios de debate público durante las últimas semanas en Colombia.

“Vota con información y con libertad. Vota con CONCIENCIA. Y algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todos queremos una Colombia mejor ¡A votar pues!”.

mensaje Karol G Fotografía por: captura de pantalla

Con este mensaje, Karol G optó por promover la participación ciudadana y el respeto por las diferencias, manteniendo una postura neutral frente al proceso electoral y enfocando su intervención en la importancia de ejercer el derecho al voto de manera informada.

Como era de esperarse sus palabras causaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde sus seguidores expresaron sus propias opiniones.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí