Karol G vivió tenso momento con un fan: seguridad tuvo que intervenir en pleno concierto

El pasado 29 de julio, Karol G se presentó en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá, como parte de 'Viajando por el Mundo Tropitour’, la gira mundial con la que promociona ‘Tropicoqueta’ y que la llevará por más de 60 ciudades en América, Europa y Latinoamérica durante un año. La colombiana ofrecía uno de los conciertos más esperados de su paso por Norteamérica cuando un hecho inesperado llamó la atención de los asistentes.

Aunque la presentación transcurría con normalidad y miles de fanáticos disfrutaban del espectáculo, un momento ocurrido sobre el escenario terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. Videos grabados por el público comenzaron a circular pocas horas después del concierto y mostraron una situación que obligó a la rápida reacción del equipo de seguridad.

¿Qué pasó con Karol G durante su concierto en Toronto?

El incidente ocurrió mientras ‘La Bichota’ interpretaba 'Viajando por el mundo’, uno de los temas que da nombre a la gira. Un hombre logró subir al escenario y acercarse a la cantante. En un principio, la artista le extendió la mano, pero el fan aprovechó para sujetarle el brazo con fuerza y acercarse demasiado, mientras ella continuaba cantando frente al público.

Las imágenes muestran que la colombiana intentó retirar discretamente el brazo mientras mantenía la interpretación. El hombre incluso alcanzó a aproximarse al micrófono de la artista, lo que hizo que el personal de seguridad interviniera de inmediato. En cuestión de segundos, varios integrantes del equipo inmovilizaron al fan y lo retiraron del escenario, permitiendo que el concierto continuara sin interrupciones.

La reacción de Karol G fue ampliamente comentada por sus seguidores, quienes destacaron la serenidad con la que manejó la situación. Tras el incidente, la cantante siguió sonriendo, bailando e interpretando el repertorio previsto, sin hacer referencia al episodio durante el resto del espectáculo.

El concierto de Toronto hizo parte de la primera etapa de ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, una gira que comenzó el 24 de julio en Chicago y que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá antes de llegar a Latinoamérica en noviembre.

Después de su paso por Toronto, Karol G continuará con presentaciones en Landover (Maryland), Boston, Nueva York, Atlanta, Orlando y Miami, entre otras ciudades, antes de cruzar el Atlántico para ofrecer una serie de conciertos en Europa durante 2027, consolidando así uno de los recorridos internacionales más importantes de su carrera.

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