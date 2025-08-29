Kate del Castillo desata polémica al adoptar un ‘bebé reborn’ ¿De qué se trata?

Reconocida por su papel en La Reina del Sur y por ser una de las actrices mexicanas más influyentes en la televisión hispana, Kate del Castillo vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Su nombre, que suele asociarse con proyectos de éxito y declaraciones contundentes, esta vez ha acaparado titulares por un motivo muy distinto.

En los últimos días, la actriz ha generado una ola de reacciones en redes sociales tras dar a conocer que decidió “adoptar” un ‘bebé reborn’. El gesto, que ella compartió con entusiasmo, provocó miles de comentarios y abrió un intenso debate entre sus seguidores.

¿Qué es un ‘bebé reborn’ y por qué Kate del Castillo es objeto de críticas?

La controversia comenzó cuando la actriz compartió en Instagram el regalo que recibió por su cumpleaños número 53: un muñeco hiperrealista de un recién nacido, conocido como ‘bebé reborn’. En un video publicado por su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena, se ve a la actriz sorprendida y emocionada al abrir la caja que contenía al peculiar obsequio. Entre risas, ambos comenzaron a bromear sobre el parecido del muñeco con Bahena y decidieron llamarlo Lupita, en honor a la Virgen de Guadalupe.

El gesto, que para la Kate del Castillo fue una muestra de cariño y humor, rápidamente dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos calificaron el momento como tierno o divertido, otros expresaron incomodidad y cuestionaron la relación emocional que ciertos adultos establecen con este tipo de muñecos. Incluso hubo quienes especularon con la posibilidad de que la intérprete estuviera considerando la maternidad, algo que ella misma ha descartado en varias ocasiones.

¿Qué son los ‘bebés reborn’?

Son muñecos elaborados con materiales como silicona o vinilo que buscan imitar al máximo la apariencia de un recién nacido. Su peso, textura y detalles —desde el cabello hasta las uñas— los hacen parecer reales. Aunque en muchos casos se adquieren como objetos de colección, también se utilizan en terapias emocionales y prácticas educativas, sobre todo en procesos de duelo o acompañamiento psicológico.

Esta no es la primera vez que Kate Del Castillo aparece con uno de estos muñecos. Meses atrás presentó a ‘Panchito’, otro muñeco al que describió en tono de broma como “el resultado de su amor” con Bahena. Sin embargo, la reciente llegada de ‘Lupita’ reavivó la conversación y colocó nuevamente a la actriz en el centro del debate digital, donde su sentido del humor fue interpretado de distintas maneras.

Pese a las críticas, la mexicana ha dejado claro que no planea ser madre, y que este tipo de gestos forman parte de su manera libre y despreocupada de asumir la vida. “Bienvenida, Lupita, regalazo de cumpleaños”, escribió en su publicación, dejando entrever que, más allá de la polémica, se trató simplemente de un detalle simbólico y afectuoso.