Katherine Porto confiesa que se separó, tras 11 años de matrimonio “me da rabia”

Katherine Porto había soñado hace una década con escribir un libro, pero el comentario de alguien la desmotivó de ese empeño, y le hizo abandonarlo por unos años. Sin embargo, se reencontró con las letras y un día decidió que tenía mucho que contar. Estaba lista para compartir las experiencias de su vida, que le han significado dolor, pero de las que aprendido y crecido.

Ahora lanza el resultado llamado ‘Micro dosis de amor propio’, en el que desnuda su alma y comparte esas vivencias, segura de que no es la única que ha enfrentado desafíos, pero que también se ha levantado. En medio de una entrevista sobre el texto, dada al programa ‘La Red’ fue que la cartagenera terminó soltando la noticia sobre su vida privada, de la que no se tenía noticia: se separó de su esposo por más de una década.

Recordemos que Porto vivía en el extranjero, aunque siempre viajaba frecuentemente a Colombia, por razón de la carrera como productor de Max Oldham, su esposo. Los Ángeles fue la base de la pareja por largo tiempo. La unión era tan estable que en el 2021 renovaron votos.

Volviendo al libro de Katherine, ella explicó en el programa que este resultó terapéutico para el proceso de duelo, que vivió a raíz de la separación, que durante un tiempo no quiso abordar ni sanar.

“En este libro hay historias muy mías, pero que quiero compartir con el mundo entero porque sé que muchas mujeres se van a identificar”, mencionó la actriz y presentadora que así fue anticipando la noticia que daría. “Sé que podrían sanar heridas, cicatrices, sanar el alma y entender que lo que te pasa a ti también me pasa a mi”, dijo la cartagenera que destacó la importancia de sanar después de una ‘tusa’.

“Me divorcié y estoy reconstruyendo mis alas”, Kaherine Porto

“Todos hablamos de las tusas como algo que hemos normalizado, pero nos duele. Hay ciertas heridas que quedan abiertas y que de pronto, vienen de tiempo atrás, incluso de la niñez. Abandono, violencia familiar y todo eso lo vamos pasando a nuestras relaciones”, fueron las palabras de la actriz que reflexionó sobre sus propios dolores y se sinceró: “Me divorcié y estoy, reconstruyendo mis alas otra vez, sanando y sé que para muchas mujeres siempre va a ver una oportunidad”, mencionó con voz entrecortada, al tiempo que se quebró. “Me da rabia tener que botar lágrimas en este programa pero ahí es donde estoy… Y hay que ser congruente y yo no estaba siendo congruente y creo que tenía todo perfecto y que tenía la vida perfecta ya, pero había ese puntico que no me estaba permitiendo ser plena y feliz”.

Pese al proceso que le ha significado dolor y esfuerzo, ella lo ve como una lección. “No lo veo como un fracaso, todo en la vida son experiencias y todo en la vida te va enseñando que cada capítulo de tu vida te va llevando a otro punto”, dijo al tiempo que evidenció que está en proceso de recuperación. “Ahora boto lagrimitas pero no estoy vuelta m… pero no me quiero morir, al contrario, quiero vivir el siguiente capítulo de mi vida… Se puede volver a empezar, tanto que hablo de amor propio, tengo que aplicarlo en todos los niveles”, dijo la también empresaria que ahora está soltera.

