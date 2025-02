¿Katherine Porto tiene nueva pareja? Así respondió la actriz a video que despertó dudas

Katherine Porto es una actriz que es ampliamente reconocida por el público colombiano, entre otras razones, gracias a su participación en diversas producciones de televisión. La viuda de la mafia, Hasta que la plata nos separe, La viuda negra, Tierra de cantores y Pasión de gavilanes son algunos de sus proyectos más populares.

Sin embargo, el nombre de la también presentadora y modelo ha resonado recientemente por razones ajenas a su trabajo frente a las cámaras.

¿Katherine Porto tiene nuevo novio?

Luego de confirmar que se separó de Max Oldham, productor musical con el que mantuvo una relación amorosa por 11 años, la cartagenera fue captada por La Red en compañía de un hombre que la tomaba de la mano. Razón por la cual se desataron una serie de rumores que indicaban una posible nueva relación.

Con la intención de resolver las dudas y saber quién era su acompañante, el programa de Caracol Televisión se comunicó con Katherine Porto, quien aclaró que se trata de un cercano amigo suyo. Y aunque dejó en claro que está disfrutando de su soltería, los presentadores no se mostraron muy convencidos con su versión.

“La actriz aseguró que Santiago Carvajal simplemente es un amigo cercano y que no existe ningún tipo de relación romántica entre ellos. Además, agregó que, por el momento, su corazón se encuentra tranquilo y que está enfocada en otras áreas de su vida”, dio a conocer La Red sobre el acompañante de Porto.

La vez que Katherine Porto perdió la custodia de su hijo Alejandro

De acuerdo una charla que tuvo hace varios meses con el pódcast Vos Podés, cuando su hijo era pequeño y estaba separada de Alberto Araújo (padre de su primogénito), hubo una época en la que le invadió la depresión y perdió su dinero, así como el control de su vida.

“En ese momento ya no tenía trabajo. Venía de hacer un protagónico y lo perdí todo porque era una loca, tomaba mucho trago. Esto justo coincidió con el abandono de una pareja y eso fue una vaina mediática, que salió en todas las revistas, entonces yo me sentía muy mal y mi hijo me veía todo el tiempo llorando, vuelta nada. Yo salía mucho y tomaba trago con mis amigos y no tenía un peso”, contó la actriz.

Teniendo en cuenta la difícil realidad que enfrentaba Katherine Porto en ese momento, el papá de su hijo (quien hoy tiene 23 años) tomó cartas en el asunto y cumplió con una amenaza que, desde hacía tiempo, llevaba haciendo.

“Me acuerdo de que no estaba siendo buena mamá, y el papá de mi hijo me dijo: ‘Me lo voy a traer [a España] para mantenerlo’. Él sabía y tenía claro que el castigo más grande que me iba a dar en la vida por haberlo abandonado a él era quitándome o que yo más amaba en la vida. Siempre me amenazaba con eso y lo hizo, me lo quitó porque él tenía para mantenerlo y darle todo lo mejor”, concluyó en aquella ocasión.