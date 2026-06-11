Keityn, la mente creativa detrás de éxitos de Shakira y Karol G: “Es un trabajo de todos”

Kevin Cruz, el compositor colombiano conocido en el mundo de la música como Keityn, fue galardonado por tercera vez como Compositor Latino del Año en los Premios ASCAP 2026. El galardón, otorgado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), celebra a los creadores detrás de las canciones que han tenido el mayor impacto en términos de consumo, reproducciones y difusión en el último año.

El artista ha sido la mente creativa de un catálogo de éxitos que incluye temas como “Ángel”, “Coleccionando heridas”, “Cosas pendientes”, “Doblexxó”, “El amor de su vida”, “Hiekka” y “Mi refe”, canciones que dominaron las plataformas digitales y la radio durante el último año. “Muy contento. Es gratificante porque se ha trabajado bastante sin esperar nada a cambio, simplemente divirtiéndome y pues si lo premian a uno por divertirse no está mal”, dijo en conversación con Vea de El Espectador.

Éxito sin pantalla: El privilegio de crear sin ser visto

A diferencia de muchos artistas que anhelan brillar en el escenario, Keityn descubrió que su verdadero hogar está detrás de las luces. Aunque su nombre se escucha cada vez más en premiaciones y eventos internacionales, el también productor confiesa que nunca ha sentido una verdadera pasión por estar en el ojo público. Para él, el verdadero galardón es poder dedicarse a componer canciones y observar cómo otras voces las transforman en éxitos globales. “Es increíble porque estoy viviendo de lo que me gusta, que es la música, sin tener que pagar el precio de la fama. Estar detrás creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque no tengo que exponerme tanto. Obviamente, el reconocimiento es muy lindo y todo, pero siento que la fama es algo que no quisiera para mi vida, y ser el compositor es estar viviendo de lo que me gusta sin tener que pasar a ese otro paso, entonces es brutal”, agregó.

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El secreto de las canciones que conectan

Muchos compositores sienten la presión de crear el próximo gran éxito, pero Keityn tiene un enfoque diferente: “Hago las canciones sin presión, sin expectativas, sin esperar que peguen, porque me divierte hacer música, porque para mí hacer música es como jugar “play”. También hay que pensar que con los artistas con los que colaboro tienen un poco de exposición, entonces es un trabajo de todos. El artista obviamente hace su trabajo, ya que la exposición es grande. Es un conjunto de muchas cosas. Muchas de las canciones han salido en el momento justo, pero lo que es de mi parte es solamente hacer buena música, divertirme y ser consciente de lo que estoy diciendo porque es un mensaje que va a llegarle a mucha gente”.

Shakira: una maestra de vida

Entre todas sus colaboraciones, Keityn siente un cariño especial por su trabajo con Shakira, a quien no solo considera una gran artista, sino también una auténtica maestra. “Ha sido bastante aprendizaje, porque aparte de que es la artista que es, compone increíble. Es una mujer que escribe muy lindo, demasiado brutal, y ha sido como una profesora en esta carrera musical mía también”.

Lo que realmente lo ha impresionado de la barranquillera no es solo su talento musical, sino también su valentía para transformar sus vivencias personales en obras de arte. “Compartir con ella en ese aspecto, no tanto en lo musical, sino en lo personal, ha sido también un plus para mi carrera bastante grande, porque Shakira es una mujer que expresa lo que vive, a ella le gusta exponer lo que está sintiendo en ese momento así la crucifiquen diciendo que le sacó provecho. Es una mujer que se está liberando, es su forma de hacer terapia. Gracias a Dios en ese momento nos cruzamos en el camino y pasó lo que tenía que pasar con las canciones que han pasado. “Acróstico” es una canción demasiado bella que yo siento que es de las mejores que yo he hecho con ella, porque también estaba estrenándome como papá. Siento que ambos nos retribuimos bastante”.

Sin embargo, no todas las canciones han resultado fáciles de escribir. ‘Session’, de Bizarrap con Shakira, fue una canción complicada porque había que tener cierto tacto por el momento en el que estaba pasando ella. Se disfrutó hacer la canción, pero también fue difícil. Se hizo en varios días cambiando cositas, yo siento que esa ha sido la más difícil”.

J Balvin, el referente que le abrió los ojos

Además de la barranquillera, Keityn menciona a J Balvin como una figura fundamental en su carrera: “Siempre fue un referente bastante grande, no solamente en la parte musical sino en la parte ejecutiva. Todo lo abrió J Balvin. Cuando lo conocí, obviamente me abrió más los ojos, me enseñó mucho sobre el negocio y hasta el sol de hoy me sigue enseñando bastante y somos bastante frecuentes, hablamos mucho y le aprendo demasiado”.

Convertirse en uno de los compositores más populares de la música latina ha transformado también la forma en la que escribe: “Esto me ha dejado más conciencia de que tengo que ser un poquito más cauto, que tengo que saber qué le voy a entregar a la gente, qué le voy a decir a la gente, porque indirectamente estamos dejando un mensaje y el subconsciente trabaja de una manera que uno no cree. Trato de ser un poquito cauteloso”.

Después de haber logrado premios, romper récords y alcanzar el éxito a nivel mundial, Keityn comparte un consejo muy simple para las nuevas generaciones de compositores. “Que no se metan presión, que no tengan expectativas y que lo hagan por diversión. Si de verdad les gusta, no pueden estar pensando en plata y ya. Háganlo porque les gusta, que ese sea el primer objetivo. Es un trabajo difícil porque hay mucha responsabilidad; no solamente es hacer música, sino música que conecte. Siento que es difícil, pero la parte más difícil es la del artista, la persona que da la cara, que si algo sale mal es la que tiene que la responsabilidad más grande, es la que tiene que ir a explicarle a todo el mundo y mientras uno desde aquí desde la casa recibe su parte. Esta parte de la composición la verdad la recomiendo demasiado, es muy agradecida”.