¿Kevyn tiene nueva novia fuera del ‘Desafío XX’? Así respondió la mujer involucrada

La participación de Kevyn Rúa en el Desafío XX ha ido mucho más de su desempeño en las pruebas, así como de su convivencia en las casas, teniendo en cuenta que el boyacense expuso su vida sentimental ante los miles de televidentes.

Inicialmente, el finalista del programa dio a conocer que tenía una relación estable con una mujer llamada Derly Hurtado. Sin embargo, dentro del reality show protagonizó una aventura amorosa con su compañera Natalia Rincón.

Y aunque se llegó a considerar que Kevyn y Natalia tendrían un prometedor futuro juntos, luego del receso que tomaron en agosto para volver a casa, el romance llegó a su final.

“No niego que pensé en tener algo con ella, pero fuimos hablando y, la verdad, no fluyó nada. Yo la quiero y ha sido bien conmigo. No me siento orgulloso de eso”, explicó Rúa en su momento.

La mujer con la que involucran a Kevyn, del ‘Desafío XX’

Desde hace varios días se especula que el desafiante habría aprovechado su tiempo fuera del programa para darle una nueva perspectiva a su vida amorosa.

Según los rumores, Kevyn ha demostrado cierta cercanía en redes sociales con una mujer llamada Cris, con quien interactúa en plataformas como Instagram.

Con la intención de resolver las dudas, esta mujer se pronunció en una de sus publicaciones y confirmó que, efectivamente, conoce al participante del Desafío XX. Sin embargo, contrario a lo que muchos lo piensan, su relación no es amorosa sino laboral, pues ella es su nueva mánager.

Comentario de Cris sobre su cercanía con Kevyn, concursante del 'Desafío XX'. Fotografía por: Captura de pantalla

Natalia habló sobre las parejas de Kevyn fuera del ‘Desafío’

En el capítulo 107 del programa del canal Caracol, la integrante del equipo Tino habló una vez más sobre la vida sentimental de su compañero, así como de su antigua pareja.

“A esa mujer lo mejor que le pudo pasar fue terminar con Kevyn. Ella se fue del país. Es que el plan de ambos era irse por el hueco (a Estados Unidos) y ella lo hizo. La mamá del hijo también se llama Natalia. No la conocí, pero supe que varias veces intentaron hablar y como que pelean tanto, que a ella le toca hablarse es con la mamá de él. Yo no sé, realmente, la verdad de esa historia”, comentó Natalia sobre Kevyn.