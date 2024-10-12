¿Kevyn y Guajira terminaron? La participante de ‘TopChef VIP’ confesó: “Un momento difícil”

Kevyn Rúa y Kelly Ríos, conocida como Guajira, son una de las parejas que surgieron tras su participación en el Desafío de Caracol Televisión. Los deportistas se coronaron como ganadores de la versión del 2024 y, meses después y tras múltiples rumores, confirmaron su relación sentimental. Desde entonces, sus redes sociales han sido testigo de su amor. Allí, suelen publicar videos bailando, entrenando o mostrando lo enamorados que están.

¿Qué pasó con Kevyn y Guajira del ‘Desafío XX’?

Actualmente, Ríos se encuentra concursando en el programa TopChef VIP, de Telemundo. Sin embargo, en las últimas horas se convirtió en tendencia, no solo por su desempeño en la cocina, sino por unas declaraciones que dio ante las cámaras del programa. La deportista se sinceró sobre la crisis amorosa que está viviendo, dejando en duda el futuro de su relación con el campeón del Desafío XX. La revelación de Guajira se dio a conocer en una de las emisiones del reality culinario, donde compartió el complicado momento que está atravesando en su vida personal.

“Estoy en un momento difícil de mi relación con la persona con la que estoy. No sé si separándome, si voy a continuar... Es maravillosa. Siento mucho amor por él, estemos juntos o no”, dijo inicialmente. Enseguida, agregó: “Se necesita mucha aceptación para entender que el amor no siempre es colorido, que no todo es colorcito de rosa”.

Los comentarios no se han hecho esperar, pues sus seguidores quedaron sorprendidos con esas declaraciones: “Están en momentos muy distintos de sus carreras. Desde fuera se ve que Kevyn se quedó estancado y ella avanzó tanto que prácticamente es de otra liga”, “Dios permita y puedan arreglar las cosas,hacen una pareja increíble”, “la distancia es complicada, no es fácil durar 5 meses en otro país estando con una pareja porque la distancia es muy complicada”, “lo que creo que sucede es que Guajira está superándose y mi amado Kevin está estancado. Es difícil una relación de esa forma”, “ojalá no se acabe esa relación ustedes dos hacen bonita pareja”, “Dios los bendiga siempre se ven muy lindos”, “me gusta mucho esta pareja”.

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Historia de amor de Kevyn Rúa y Guajira

En el 2024, en la etapa final del Desafío, Guajira se unió como participante invitada para apoyar a Kevyn, quien terminó convirtiéndose en el ganador de esa edición. Fue en medio de esa experiencia y trabajando juntos que la conexión y complicidad entre ellos comenzaron a ser evidentes. Sin embargo, no confirmaron su romance de inmediato.

Una vez que el reality terminó, comenzaron a ser vistos juntos con más frecuencia en eventos, actividades deportivas, encuentros con fans y creando contenido para sus redes sociales. Además, compartieron un tiempo de convivencia que incluía entrenamientos, compromisos laborales y grabaciones. Mientras los seguidores especulaban sobre una posible relación amorosa, en los primeros meses ambos insistían en que solo eran amigos, aunque había una conexión especial que había surgido de su experiencia compartida en el programa. Con el tiempo, esa convivencia hizo que su vínculo se transformara. Según lo que Guajira compartió cuando finalmente decidieron hacer pública su relación, sus sentimientos fueron creciendo y llegó a descubrir nuevas facetas de Kevyn que le hicieron verlo de una manera completamente diferente.