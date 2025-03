Kieran Culkin ganó Oscar: edad, su nexo con Mi pobre angelito, esposa y más

Macaulay Culkin llegó a ser el niño mejor pago del cine por las películas ‘Mi pobre angelito’. Su hermano menor Kieran Culkin participó en las cintas, pero sus roles allí no fueron relevantes.

En casa de los Culkin, la situación no era la mejor, con Kieran y Macaulay adultos se supo que Kit, su padre, era un hombre maltratador que no les permitió formar seguridad en sí mismos y por el contrario, los vulneró y quedaron marcados profundamente.

Hoy Kieran se alzó con su primer Premio Oscar como mejor actor de Reparto y una vez más prioriza su rol como padre y esposo, simplemente porque no quiere repetir la historia que vivió de niño. Había comentado que prefería estar en casa viendo la ceremonia en lugar de acudir a la misma. Finalmente si fue a recibir su estatuilla.

Kieran Culkin estuvo bajo la sombra de su hermano Macaulay

Kieran llegó al mundo en Nueva York el 30 de septiembre de 1982 y su talento le permitió dejar de ser el hermano del protagonista de ‘Mi pobre angelito’ para brillar con su talento con nombre propio. Kieran comenzó a los 8 años en las películas de Macaulay. Allí era el primo Fuller. Después vinieron otras cintas con roles sin mayor relevancia.

Su rol de Roman Roy en Sucesión le valió una gran popularidad y el aplauso de la crítica, tanto que muchos pensaron que después de semejante personaje, sería difícil abordar uno que le significara algún galardón. El joven Roman, díscolo y sarcástico le valió un Globo de Oro.

Con una facilidad impresionante se despojó de Román para la película ‘Un dolor real’, rodada en Polonia que ahora le significa recibir el galardón más importante del cine.

Volviendo a lo personal, además del abuso de su padre a Kieran lo afectó bastante la muerte de su hermana Dakota en 2008, quien fue atropellada. Falleció cuando tenía 29 años. Hasta hoy en día ha comentado que lidia con ese dolor. Con su famoso hermano, Macaulay tiene una relación cercana e inmejorable.

Kieran Culkin está casado, tiene dos hijos y vive en N.Y.

Kieran es sin duda una figura en el cine hollywoodense, no obstante no termina por sentirse cómodo del todo con los reflectores sobre su vida. Prefiere la privacidad con su esposa y sus hijos. “Lo que más me gusta es estar en casa con mis hijos”.

Kieran está casado con Jazz Charton, con quien tiene dos hijos y reside en Brooklyn, Nueva York. Kieran ha dicho en varias entrevistas que la paternidad es lo que realmente le da sentido a su vida, y se dedica a su familia tanto como a su carrera. En una entrevista reciente, confesó que lo único que le importa verdaderamente es pasar tiempo con sus hijos.

El director de ‘A real Pain’ en español ‘Un dolor real’ Jesse Eisenberg, comentó que le entregó los guiones al actor poco antes del rodaje y él tenía una habilidad especial para memorizar sus líneas.

Tanto el director como el actor, revelaron que fue escogido sin prueba ni casting, Jesse dijo en ‘The Graham Norton Show’ que consideró simplemente que es el mejor actor que hay y por eso lo llamó.

