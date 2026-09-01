Kika Nieto cuestionó el valor de pagar una universidad en tiempos de inteligencia artificial

Kika Nieto está en el centro de una nueva polémica en redes sociales tras compartir una reflexión sobre el futuro de las universidades frente al avance de la inteligencia artificial (IA). La creadora de contenido publicó su opinión el pasado 30 de agosto y abrió una conversación entre usuarios que debatieron sobre el valor de pagar una carrera profesional en un momento en el que las herramientas de IA ofrecen nuevas alternativas para acceder al conocimiento.

La bogotana de 33 años se preguntó por qué las personas continúan pagando altas sumas de dinero por asistir a una universidad y planteó que algunas de las funciones que tradicionalmente cumplen estas instituciones podrían ser reemplazadas, al menos parcialmente, por herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini. Su comentario generó respuestas a favor y en contra, además de críticas e insultos.

¿Qué dijo Kika Nieto sobre las universidades y la inteligencia artificial?

Al inicio de su video, la influenciadora aclaró que se graduó de Diseño Gráfico hace varios años y que no se arrepiente de haber estudiado. Sin embargo, planteó la pregunta de por qué las personas siguen destinando millones de pesos a una matrícula universitaria, especialmente en un contexto en el que las herramientas de inteligencia artificial tienen cada vez más capacidades.

Kika Nieto planteó que la inteligencia artificial podría utilizarse para construir programas de estudio completos y adaptados a las necesidades de cada persona. En su ejemplo, una herramienta podría organizar un plan de tres años con jornadas semanales, además de incluir materias y diferentes labores.

“Creo que hoy en día todos tenemos acceso a GPT, a Claude, a Gemini, bueno, a tu IA favorita, como para decirle que te genere un plan de trabajo a tres años estudiando de lunes a viernes durante cuatro horas, que te ponga evaluaciones, materias, retos, tareas, en fin”, señaló la exintegrante de ‘Mujeres sin filtro’ (Canal RCN).

Fue entonces cuando Kika Nieto cuestionó cuál sería entonces el principal valor que las personas obtienen al pagar una matrícula. Según su reflexión, una parte podría estar relacionada con la disciplina, pues para algunas personas resulta más sencillo cumplir con las obligaciones establecidas por un tercero que imponerse sus propias responsabilidades.

“Entonces no estamos pagando por el conocimiento, sino por tapar el hueco que tenemos hacia la falta de disciplina. Es decir, a muchos probablemente nos cuesta mucho sentarnos todos los días y cumplirnos a nosotros, entonces nos es más fácil cumplirle a un tercero (a un docente), a alguien que si no haces las cosas te regaña y te raja”, explicó.

Kika Nieto también consideró que otro de los elementos por los que las personas pagan podría ser la comunidad. En ese sentido, sostuvo que las universidades reúnen a estudiantes que comparten intereses, habilidades y objetivos, algo que, desde su perspectiva, podría convertirse en uno de los aspectos que estas instituciones deberían fortalecer para mantener su relevancia.

“Si las universidades no empiezan a, de alguna manera, resaltar el ‘hacer club’, probablemente van a terminar yéndose abajo. Es que estamos hablando de que hoy en día hay universidades donde te cuesta hasta 30 millones de pesos el semestre”, afirmó.

En su reflexión, la creadora de contenido hizo una excepción con la medicina y diferenció esa profesión de otras carreras. Como ejemplo de su teoría puso su propia formación como diseñadora gráfica y mencionó áreas como teoría del color, empaques, logos, íconos y branding, conocimientos que, según ella, podrían aprenderse actualmente mediante herramientas de inteligencia artificial en un periodo más corto.

Las declaraciones provocaron una amplia conversación en redes sociales, donde algunos usuarios coincidieron con sus cuestionamientos sobre el costo de la educación superior y el impacto de la inteligencia artificial, mientras otros rechazaron su planteamiento. La discusión también incluyó críticas e insultos dirigidos a la creadora de contenido que, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las reacciones que generó su reflexión.

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