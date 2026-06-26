Kike Santander habla sobre su distanciamiento de los Estefan. ¿Volvieron a hablar?

Kike Santander estuvo en Colombia por varios meses, grabando ‘A otro nivel’, formato de Caracol Televisión. Se distinguió como uno de los jurados más carismáticos del concurso.

El vallecaucano, que está radicado en Miami desde hace más de dos décadas, tuvo una estrecha amistad y una exitosa relación musical con el matrimonio conformado por Emilio y Gloria Estefan. Temas icónicos como ‘Farolito’, interpretado por Gloria Estefan; ‘Si tú supieras’, de Alejandro Fernández, o ‘Piel morena’, de Thalía, fueron el resultado de su trabajo conjunto.

Sin embargo, a comienzos de los 2000 este lazo se vio fracturado. Santander demandó al cubano solicitando rescindir del contrato que los vinculaba, argumentando falta de pagos de regalías y otras situaciones que objetaba del lazo contractual que tenían.

En el 2002 las dos partes llegaron a un acuerdo fuera de los estrados judiciales y cada uno siguió su rumbo.

“Hay cosas que se rompen”, Kike Santander sobre lo ocurrido con Emilio Estefan

En su paso por el país, Santander habló con Vea de El Espectador sobre el tema, y llamó la atención que, en este caso, el tiempo ha obrado y las diferencias quedaron en el pasado.

También se refirió a si existe la posibilidad de volver a trabajar con el cubano. “Si tuvimos un conflicto serio, grande, que generó un rompimiento. Y como casi siempre pasa, no siempre, pero que el tiempo va, poco a poco, limando. Nos hemos encontrado. Me encontré a Emilio hace unos meses en un evento en Miami. Nos damos la mano, nos damos un abrazo, nos sonreímos, hablamos, cruzamos unas palabras, pero hasta ahí”.

El productor colombiano, que ha trabajado con artistas como Thalía, Alejandro Fernández y Cristian Castro agregó: “Hay cosas que se rompen y que por más que se peguen quedan las grietas”.

De igual manera, al contemplar la opción de una nueva colaboración con Estefan, apuntó: “No veo ninguna posibilidad de trabajar juntos, hacer música juntos otra vez. No creo que ocurra. Uno nunca va a decir nunca, pero en este caso casi seguro que ya eso terminó”.

Al culminar ‘A otro nivel’, Kike regresa a su casa en Miami, donde reside junto a su esposa y sus hijos.

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