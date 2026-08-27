Kimberly Reyes reveló los motivos por los que sigue soltera: “Yo soy así”

Kimberly Reyes es una de las actrices más reconocidas del país. A lo largo de su carrera ha participado en producciones como El Joe, la leyenda, Casa de reinas, Diomedes, el cacique de La Junta, Loquito por ti, Sin senos sí hay paraíso y Entre panas. Sin embargo, también se ha desempeñado como presentadora de televisión en programas como Sweet, el dulce sabor del chisme, El lavadero y Lo sé todo.

¿Por qué Kimberly Reyes no ha vuelto a tener novio?

Desde entonces, la vida sentimental de la actriz ha despertado gran interés en sus seguidores y en medios de comunicación. Hace unos meses fue vinculada con Beéle, pero ninguno de los dos emitió alguna declaración al respecto para confirmar o desmentir esa información. Hasta el momento, la barranquillera no se ha vuelto a mostrar públicamente en un nuevo romance.

Esta semana, fue cuestionada en Instagram sobre esa área de su vida. “Alguien me dijo: ‘de repente tú no tienes pareja en estos momentos porque tú tienes la energía masculina muy arriba. Tú no dejas que el hombre sea hombre. Es que tú te sientes muy fuerte, como que puedes con todo, no les das espacio al hombre para que haga las cosas’”, comenzó diciendo.

Enseguida, la artista de 38 años aceptó que, posiblemente, esa persona tiene razón en su análisis: “Hay cosas que yo he trabajado en terapia y como que yo entiendo. Yo sé lo que me quieren decir, pero como que me quedé pensando y dije: ‘la verdad es que yo soy así no porque yo quiera ser así. Yo soy así porque la vida me ha empujado a que sea de cierta manera’”.

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Reveló, además, algunos de los detalles que le gustaría que su pareja tuviera con ella: “Yo estoy acostumbrada a resolver, a hacer todo por mí misma, a mantenerme, a darme la vida que yo quiero. Esa persona me decía ‘claro, pero cómo vas a encontrar a una persona que sea así’ y le dije: ‘yo no lo sé, tiene que llegar esa persona y tener más fuerza que yo’. Tiene que ser una persona que sepa que yo puedo con todo, y que diga: ‘yo sé que ella puede con todo, que viene, va, resuelve, pero que a la vez diga mi amor, ya me encargué, ya lo solucioné, ya hice, no te preocupes’. El día que eso pase y que yo tenga esa sensación, seguramente yo no tendré la energía que tengo y seguramente estaré más relajada y disfrutando de mi energía femenina”.

Agregó también: “Tengo que decirles, queridos amigos hombres, que yo siento que ustedes están últimamente más sensibles que nosotras y esa masculinidad no puede estar tan frágil. Al revés, qué lindo dejar que el hombre sea hombre. El día que yo encuentre a esa persona yo le digo, ‘a mí que me encanta cocinar déjame cocinar para ti, ¿qué necesitas?, ¿cómo te atiendo? ¿cómo te hago sentir especial?’, pero mientras eso pasa, no me pidan eso. Y si tú, papito, quieres algo, ponte las pilas”.