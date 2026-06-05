Kris R: quién es, dónde nació, edad y más del padre del hijo que espera Karina García

Este miércoles 24 de junio se confirmó que la antioqueña Karina García, exparticipante de ’La casa de los famosos’ se convertirá en madre por tercera vez. La generadora de contenido ya es mamá de Valentino Mesa, de 6 años, y de Isabella Vargas, de 19.

García sostiene una relación sentimental desde comienzos de año con el cantante Kris R, quien se ha mostrado en las redes sociales feliz con el noviazgo y pleno con la noticia de que tendrá un bebé.

A raíz de la noticia, su nombre ha aumentado en las búsquedas digitales y los cibernautas se preguntan quién es y qué diferencia de edad tiene con Karina, por ejemplo.

Kris R nació en Nueva York. Tiene 25 años

Kris R, cuyo nombre de pila es Kristian Rangel Betancur, nació el 12 de febrero de 2001 en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, a los 8 años su familia se mudó a Medellín y allí comenzó su carrera artística.

A los 25 años es una de las promesas del trap nacional. Se le conoce también como ‘El patrón de la calle. Su padre, quien también es músico ha sido fundamental en el desarrollo de la carrera de Kris, pues desde muy niño el novio de Karina dejó ver su talento. A los 15 ya componía.

Kris también se proyecta internacionalmente, ya que ha lograd colaboraciones con intérpretes como Blessd y Anuel AA.

Sobre la diferencia de edad que causa curiosidad en el mundo digital se sabe que es de 11 años, ya que Karina está próxima a cumplir 37 y él cumplió 25.

La pareja que desde que comenzó la relación ha sido muy abierta mostrándola en las redes sociales también procura apoyarse mutuamente. Karina acompaña a su novio a sus conciertos y él la apoya cuando ella realiza actividades como influencer.

En conversación con el programa Lo sé todo, Kris detalló hace algunos meses que pese a estar expuestos permanentemente, han procurado ser maduros en la manera en que toman los comentarios que les hacen en redes que los señalan o critican.

El noviazgo de la pareja se confirmó cuando acudió al concierto que el cantante Bad Bunny en Medellín,

Karina y Kris se conocieron durante la grabación del video de la canción Ganas, en el que la antioqueña fue modelo. En una transmisión mediante la plataforma Kick, Kris explicó que allí comenzó todo.

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