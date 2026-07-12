Kristin Cabot sigue desempleada, tras un año del escándalo de la ‘kiss cam’ de Coldplay

Ha pasado un año desde que Kristin Cabot y Andy Byron se hicieron virales a nivel mundial, luego de ser captados en una actitud muy cariñosa durante un concierto de Coldplay en Foxborough, Massachusetts. Lo que realmente llamó la atención fue que, al percatarse de que estaban siendo expuestos, rápidamente se escondieron con una actitud nerviosa, lo que desató las sospechas del público y usuarios en redes sociales. Horas después, se descubrió que la pareja, al parecer, estaba sosteniendo una relación extramatrimonial, pues el CEO de la reconocida empresa Astronomer estaba casado con Megan Kerrigan, con quien tiene dos hijos; mientras que Cabot también tendría su propia familia.

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No obstante, nueve meses después de la controversia, la ejecutiva aseguró en el pódcast de Oprah Winfrey que, para ese momento, ella ya estaba divorciada de su exesposo. “Unas seis semanas antes del concierto de Coldplay, mi marido y yo decidimos separarnos. Vivíamos separados y estábamos preparando el divorcio. Andy Byron, mi jefe en ese momento, y yo tuvimos una relación laboral muy cercana“.

¿Qué ha pasado con Kristin Cabot tras el escándalo con Andy Byron?

En una entrevista con The Boston Globe, la ejecutiva de 53 años aseguró que, tras el escándalo, no ha podido conseguir trabajo nuevamente, por lo tanto, ha tenido que recurrir al dinero que tenía ahorrado y reservado exclusivamente para la universidad de sus hijos y para la jubilación. Mientras tanto, continúa en la búsqueda de un nuevo empleo.

En la misma conversación con el mencionado medio de comunicación, reconoció que su actuar en ese momento no fue el correcto, pero siente que las personas a su alrededor han sido injustas con ella: "Cometí un error. Lo reconozco sin reservas. Tomé una decisión muy desacertada en ese momento. No lo niego ni me pongo a la defensiva. Pero, en fin, no deberían matarte por eso“.

Andy Byron y Kristin Cabot captados por la 'kiss cam' en concierto de Coldplay. Fotografía por: TikTok captura

De igual manera, aseguró que una vez fue viralizado en todo el mundo ese video, sus hijos y ella comenzaron a recibir amenazas de muerte: “La gente pensaba que era muy gracioso, pero olvidan que hay personas reales involucradas".

Sobre lo que ocurrió después con Andy Byron, su exjefe, Cabot contó que, actualmente, ya no tienen ningún tipo de contacto: “Creo que hubo falta de transparencia, y tal vez no tanta honestidad como me hubiera gustado en todo esto. Y me da mucha pena. Él es el único en todo el mundo que sabe lo que es esto . Y recuerdo que decíamos, incluso después de lo sucedido: ‘Gracias a Dios que nos tenemos el uno al otro para hablar’, y ahora eso se ha perdido”.