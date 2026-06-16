Kylian Mbappé: cuántos años tiene, pareja, estudios, fortuna y más del jugador de Francia

Este martes, la selección francesa debutará en la fase de grupos del Mundial 2026, enfrentándose a Senegal en uno de los partidos más esperados del día. Todos los ojos estarán puestos en Kylian Mbappé, el capitán y estrella del equipo, quien llega a este torneo como uno de los jugadores más influyentes del mundo. Mientras los aficionados están ansiosos por verlo jugar una vez más con la camiseta azul, muchos también se preguntan sobre su vida fuera del fútbol.

¿Cuántos años tiene Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé Lottin nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondy, un suburbio de París. Actualmente, el futbolista tiene 27 años. Desde muy pequeño, el deporte ha sido parte de su vida. Su padre, Wilfried Mbappé, fue entrenador de fútbol, y su madre, Fayza Lamari, jugadora profesional de balonmano. Este ambiente familiar le permitió desarrollar sus habilidades desde una edad temprana, y no pasó mucho tiempo antes de que se le reconociera como una de las grandes promesas del fútbol francés.

Su trayectoria profesional comenzó en el AS Monaco, donde deslumbró a Europa con sus actuaciones. Más tarde, se unió al Paris Saint-Germain, equipo con el que cosechó numerosos títulos locales y se estableció como uno de los delanteros más destacados del mundo. Uno de los hitos más significativos de su carrera llegó en 2018, cuando fue clave para que Francia se alzara con el trofeo en la Copa Mundial de la FIFA 2018. Con solo 19 años, se convirtió en una de las grandes estrellas del torneo y fue comparado con algunas de las leyendas más grandes del fútbol.

¿Quién es la novia de Kylian Mbappé?

La vida amorosa de Mbappé siempre ha sido un tema de especulación constante. El futbolista ha sido muy reservado cuando se trata de sus relaciones sentimentales. Sin embargo, en los últimos meses, varios medios europeos han comenzado a vincularlo con la actriz española Ester Expósito, quien ha ganado fama internacional gracias a su papel en la serie Élite. Los rumores comenzaron a circular después de que ambos fueron vistos en varios eventos juntos y sus publicaciones en redes sociales generaron comentarios entre los fans de ambos. A pesar de esto, ni Mbappé ni Expósito han confirmado oficialmente que estén en una relación, así que por ahora, todo lo que se dice son solo especulaciones de la prensa y las redes.

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Antes de esto, Mbappé también fue relacionado con otras figuras del mundo del entretenimiento, pero el jugador ha preferido mantener su vida personal alejada de las miradas curiosas.

El futbolista francés y la actriz española son tendencia tras ser vistos juntos en Madrid y París. Detalles. Fotografía por: Instagram

¿Qué estudios tiene Kylian Mbappé?

A pesar de que su carrera en el deporte comenzó desde muy joven y dedicó gran parte de su tiempo al fútbol, Mbappé nunca dejó de lado su educación. El delantero finalizó sus estudios secundarios mientras iba avanzando en las divisiones juveniles del fútbol francés.

Luego, se lanzó de lleno a su carrera profesional, que rápidamente lo catapultó a la élite mundial. Más allá de sus logros académicos, Mbappé ha mostrado un gran interés en temas como la gestión deportiva, los negocios y las causas sociales. De hecho, es bien conocido por su participación en proyectos benéficos y por su apoyo a iniciativas que benefician a jóvenes deportistas.

¿Cuánto dinero tiene Mbappé?

La fortuna de Kylian Mbappé no solo se debe a su carrera en el fútbol profesional, sino también a una estrategia de inversiones y negocios que lo han posicionado como uno de los deportistas más influyentes fuera del campo. Según informes de medios de comunicación, el delantero del Real Madrid ha logrado acumular un patrimonio considerable gracias a lujosas propiedades, participaciones en empresas y contratos publicitarios con marcas de renombre mundial.

Uno de los activos más impresionantes de Mbappé es una mansión situada en La Finca, una de las áreas residenciales más exclusivas de Madrid. Se dice que adquirió esta propiedad tras unirse al Real Madrid en 2024, y su valor ronda los 11 millones de euros. La casa abarca cerca de 1.200 metros cuadrados y cuenta con lujosas instalaciones como un spa, piscina climatizada, sauna, jacuzzi y una sala de cine privada. Pero el patrimonio de Mbappé no se limita solo al sector inmobiliario.

El delantero ha diversificado sus fuentes de ingresos a través de inversiones en el deporte y la tecnología. Un ejemplo notable es la compra del club francés Stade Malherbe Caen, lo que demuestra su interés en la gestión deportiva y en desarrollar proyectos empresariales relacionados con el fútbol. Además, ha invertido en un equipo del circuito de velaSailGPy ha fundado su propia productora audiovisual, Zebra Valley. También posee acciones en la empresa tecnológica alemana Loewe Technology, lo que amplía su influencia en sectores más allá del deporte.