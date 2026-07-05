La actriz Laura Rodríguez cumplió un sueño que transformó su vida: “Me tiene muy feliz”

Recientemente participó en Disney en la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, donde interpretó a Victoria Henao. Este personaje, como ella misma confesó, ha sido un punto de inflexión en su carrera. “Siempre soñé con estar en Disney. No me tocó una princesa como las que están acostumbrados a ver, pero me tocó un personaje bien retador, bastante complejo, interesante, cargado de contradicciones, humanidad y eso me tiene tan feliz. Creo que ha sido de los proyectos más lindos de toda mi carrera. Victoria fue un personaje que llegó a transformarme completamente, a entender y reflexionar sobre muchos aspectos de la vida, sobre cómo nos quedamos en un lugar cuando nos queremos ir y cuánto tiempo tardamos repensando y masticando una decisión”.

Los sueños que la actriz Laura Rodríguez cumplió

La actriz admite que este 2026 ha traído múltiples oportunidades que había estado soñando durante años. Una de las más significativas, además de haber llegado a Disney, fue fortalecer su presencia en el teatro, un ámbito que siempre ha querido explorar más a fondo.

“El 2026 ha sido un año tan lindo, tan transformador, de llenarme de muchos momentos y lugares en los que yo quería estar. El teatro era uno de ellos. Yo había tenido la oportunidad de estar en algunas obras de teatro, pero este año particularmente fue teatrero 100%. Estuve en una temporada con una obra que se llamaba ‘¿Quién rompió el florero?’. Estuve también en el Teatro Santa Fe con la obra de teatro ‘Preciosas ridículas’, un montaje dirigido por Ana María Sánchez en el cual he aprendido un montón y, además, para mí era un sueño poder estar en el Teatro Nacional, uno de los más grandes que tiene la ciudad y creo que poder hacer parte de un proyecto tan grande, tan lleno de experiencias, de aprendizajes, es una comedia, es algo completamente distinto a lo que no he hecho, a lo que haya hecho antes, me tiene muy feliz”, aseguró la artista de 32 años.

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Aunque la gente la reconoce por sus papeles en la televisión, Laura Rodríguez también ha logrado crear una comunidad en redes sociales, donde comparte videos de humor relacionados con su estilo de vida. “Las redes sociales fue la manera que yo encontré para comunicarme con mis seguidores. Es un trabajo que vengo haciendo hace muchísimos años, desde que yo empecé como actriz y la gente estuvo ahí, fiel, firme, escribiéndome. Poder encontrar una manera de comunicarme con ellos, de hacer lo que amo, yo soy comunicadora social también, entonces es una manera de desarrollar todas las facetas que uno que uno quisiera hacer, hacer vídeos de comedia, entretener a la gente, conectarme con los seguidores”.

La nueva vida de Laura Rodríguez tras su separación

El 2026 ha sido un año de sanación emocional para Laura. Después de separarse de su esposo, ha enfrentado momentos complicados, pero ahora eligió enfocarse en las lecciones que aprendió a lo largo de este proceso. “Ese momento de mi vida lo puedo describir con plenitud. Creo que a veces uno se pregunta por qué pasan las cosas o por qué vives algo. Uno a veces tiene más preguntas que respuestas y es bonito también estar en ese punto de la vida. Todos atravesamos por momentos duros en la vida. Unos los compartimos, otros no, y al final creo que todo este 2026 es un poco de la siembra, de los sueños, de la disciplina y de Dios diciendo ‘aquí estoy’. Para mí ha sido un año muy lindo, muy retador, no ha sido fácil, han ocurrido muchas cosas en un segundo. Todas entre buenas, malas, mediocres, no tan mediocres, azules, amarillas, de todos los colores, todas las temperaturas, pero digo, eso es lo que me tiene aquí, me siento plena, me siento contenta, me estoy disfrutando lo que hago y sigo trabajando. Yo soy una mujer de trabajo, eso fue lo que me enseñaron a hacer y eso es lo que disfruto hacer y más allá de lo que pase, lo que no pase, poder tener la gran oportunidad de que Dios me permita seguir trabajando en lo que amo es una gran bendición para mí”.