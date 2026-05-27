La Blanquita rompió el silencio tras su separación de Naim Darrechi: “No iba a permitir más”

La relación entre la influenciadora colombiana Katy Cardona, conocida en redes sociales como ‘La Blanquita’, y el creador de contenido español Naim Darrechi llegó oficialmente a su fin. Aunque durante los últimos días sus seguidores habían especulado sobre una posible crisis, fue una transmisión en vivo la que terminó confirmando la ruptura de una de las parejas más comentadas de las redes sociales.

Todo ocurrió el pasado 2 de julio, mientras Katy Cardona realizaba un directo para sus seguidores. En medio de una discusión, Darrechi apareció inesperadamente frente a la cámara y decidió hacer pública la separación.

“Katy y yo ya no estamos juntos, ¿vale? ¡Terminamos! Ella me dijo que no hable y que no diga nada, pero yo no voy a hacer nada de eso. Que quede claro que ella y yo ya terminamos, no estamos juntos. Por eso las cosas están como están. Yo no voy a estar aquí, mintiéndole a la gente, poniendo una cara que no tengo que poner, ni haciendo show. Yo no soy así, yo soy real”, afirmó el influenciador.

La versión de ‘La Blanquita’ sobre su ruptura con Naim Darecchi

Horas después del incidente, ‘La Blanquita’ también habló del tema en otra transmisión y explicó que la decisión estuvo relacionada con situaciones que, según ella, ya no estaba dispuesta a tolerar dentro de la relación.

“Ya terminamos, muchachos. ¿Por qué? Porque, como ustedes pudieron ver, había muchas faltas de respeto y yo no iba a permitir más eso. Nos amamos y todo, pero no voy a permitir más faltas de respeto”, expresó la creadora de contenido.

La influenciadora colombiana añadió que no aceptaría una dinámica en la que un día recibía ofensas y al siguiente todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Además, pidió a sus seguidores no responsabilizarla por el final del noviazgo.

Las declaraciones de ambos pusieron fin a los rumores que circulaban desde hacía varios días en redes sociales. Mientras Darrechi aseguró que prefería ser transparente con sus seguidores y dejar de ocultar la situación, Katy Cardona sostuvo que el amor no era suficiente para continuar una relación en la que, según su versión, existían constantes faltas de respeto.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha entregado más detalles sobre lo ocurrido ni ha respondido a las versiones que han comenzado a circular entre los usuarios de redes sociales. Sin embargo, sus transmisiones en vivo dejaron claro que el romance llegó a su fin y que cada uno afronta ahora el cierre de la relación desde perspectivas diferentes.

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