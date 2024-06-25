La confesión de Karol G a Rosalía sobre un exnovio que fanáticos vincularon con Feid

El concierto que Rosalía ofreció el lunes 29 de junio en el Kia Forum de Los Ángeles, como parte de su gira 'LUX Tour‘, dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando la artista española sorprendió al público al invitar al escenario a Karol G.

La aparición de la cantante colombiana no solo desató la ovación de los asistentes, sino que también dio paso a una conversación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación, luego de que compartiera una anécdota personal sobre una relación del pasado.

Karol G participó en ‘confesionario’, una de las dinámicas que forma parte del montaje del espectáculo de Rosalía y en la que la intérprete conversa con sus invitados frente al público. Durante ese espacio, la colombiana hizo una inesperada confesión sobre un exnovio. Aunque en ningún momento ‘La Bichota’ mencionó nombres, varios de sus seguidores comenzaron a relacionar la historia con Feid, con quien terminó su relación meses atrás.

¿Qué dijo Karol G sobre su ex en el concierto de Rosalía?

Durante la conversación, la artista paisa recordó una experiencia que vivió con una expareja y explicó que, durante varios años, esa persona evitó celebrar su cumpleaños con ella. Según contó, siempre aparecía alguna excusa para no compartir esa fecha, hasta que en una ocasión ambos planearon un viaje para festejarla en otro país.

“Estuve en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Lo más curioso era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en el cumpleaños, y el siguiente, y el siguiente“, dijo ‘La Bichota’ a Rosalía.

Posteriormente, Karol G recordó lo que ocurrió en el último intento por celebrar juntos: “El último cumpleaños nos íbamos de viaje. Ya estábamos con las maletas en el aeropuerto, íbamos a celebrar el cumpleaños en otra parte del mundo y, en la sala de espera... ya no. Canceló todo”.

La intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ explicó que aquella situación marcó el final de la relación. “Me quedé, pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, expresó en una frase que fue recibida con aplausos por los asistentes y que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales. Rosalía, por su parte, calificó esa actitud como “bastante imperdonable”.

Aunque Karol G nunca mencionó el nombre de la persona a la que hacía referencia, la confesión desató múltiples reacciones en rede sociales. En cuestión de horas, seguidores comenzaron a vincular la historia con Feid, debido a que fue la pareja más reciente de la cantante.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación por parte de Karol G de que la anécdota estuviera relacionada con el ‘Ferxxo’, por lo que esa interpretación corresponde únicamente a las especulaciones que surgieron entre los usuarios en redes sociales y que posteriormente fueron replicadas por diversos medios de comunicación.

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