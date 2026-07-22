La fórmula de Rafa Pérez y Milagros Villamil para mantener vivo el amor: “No puede faltar”

Rafa Pérez y Milagros Villamil llevan más de once años escribiendo su historia de amor. Después de dos años de noviazgo se casaron por lo civil en 2017. En 2024, cumplieron otro de los sueños que tenían como pareja: contraer matrimonio por la iglesia.

Hoy, además de ser padres de Salomón, comparten buena parte de su vida profesional, pues ella también es la mánager del cantante. Ese camino recorrido hace que, cuando hablan de su relación, lo hagan desde la experiencia y con la convicción de haber encontrado un equilibrio entre la familia y la carrera artística.

En conversación con Vea, de El Espectador, Rafa Pérez y Milagros Villamil hicieron una pausa para hablar de lo que ocurre lejos de los escenarios y la música. La pareja compartió los pequeños gestos que fortalecen su matrimonio y la fórmula que ha contribuido para que el amor siga creciendo con el paso de los años.

Rafa Pérez y Milagros Villamil el día de su boda. Fotografía por: FELIPE MARIÑO

La etapa que hoy viven Rafa Pérez y Milagros Villamil

Cuando se les preguntó cómo definirían el momento que atraviesan como pareja, Milagros no dudó en responder: “Yo la defino en una palabra: plenitud. Para mí, esa es la palabra que identifica esta etapa, porque nos sentimos exitosos en todos los aspectos de nuestra vida. Nos sentimos realizados a nivel artístico, a nivel profesional, a nivel familiar y a nivel personal”.

Rafa coincide con esa mirada. Para el artista, más que una meta alcanzada, se trata de un presente que procuran vivir con gratitud. “Siempre Dios lo bendice a uno y estamos disfrutándolo así, en tiempo real, como nosotros somos y como nos mostramos cada vez que tenemos la oportunidad de tener un encuentro con los medios o con los seguidores de nuestra música. Siempre nos sentimos felices”, afirmó.

Sus respuestas reflejan una pareja que ha aprendido a equilibrar los retos de la vida artística con la estabilidad familiar. Aunque los escenarios ocupan buena parte de su agenda, Rafa y su esposa hablan de sus logros desde un lugar compartido, en el que los éxitos profesionales y los personales parecen tener el mismo valor.

Los secretos para alimentar el amor

Si hubo una confesión que dejó ver el lado más íntimo de la conversación fue la forma en que describieron su día a día. Para Milagros Villamil, el secreto está en entender que el amor requiere atención constante.

“Pienso que el amor es una matica que hay que regar todos los días. Ahí está el secreto de nosotros. Alimentamos día a día el amor y por eso todos los días nos enamoramos. Yo todos los días lo conquisto y él todos los días me conquista”, explicó.

Esa idea cobra sentido en acciones sencillas que, para ellos, terminan teniendo un enorme significado. Pérez contó que uno de los detalles que más lo conmueve ocurre antes de salir de casa: “Los pequeños detalles hacen la gran diferencia… En el caso mío, por ejemplo, cuando ella me echa bloqueador solar todos los días, eso me llena el alma y el corazón”.

Milagros, por su parte, reveló cuál es el gesto que no puede faltar al final de cada jornada: “Me duermo todas las noches cuando él me soba el cabello. Me tiene que acariciar el cabello para poderme dormir”.

El cantante añadió otra costumbre que mantiene intacta: abrirle la puerta del carro a su esposa, un gesto que, según contó, ella siempre responde con un beso. Son hábitos cotidianos que, aunque parezcan pequeños, se han convertido en una forma de recordarse diariamente el cariño que los une.

La fórmula de la felicidad entre Rafa Pérez y Milagros Villamil

Al final de la entrevista con Vea, de Él Espectador, la pareja resumió aquello que considera indispensable para sostener una relación en el tiempo. Milagros fue directa: “Lo que no puede faltar es la comunicación”.

Rafa Pérez amplió esa reflexión y explicó que, para él, el amor solo se fortalece cuando está acompañado de otros dos pilares fundamentales: “La comunicación no debe faltar nunca y, por supuesto, el respeto. El amor es el instrumento que Dios nos dio para vencer cualquier dificultad. Cuando hay amor, hay respeto y hay comunicación, el balance se vuelve mucho más fácil. La única forma de saber lo que está pensando la otra persona es escuchando lo que dice, porque por medio de las palabras expresa sus sentimientos. Entonces, esos tres factores, diariamente, son infalibles”.

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