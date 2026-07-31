La foto de Ariana Grande que generó preocupación entre sus fanáticos: “¿Qué le pasó?”

Ariana Grande suele estar en el centro de atención por su música, sus proyectos cinematográficos o sus apariciones en público. Pero esta vez, la cantante ha acaparado los titulares por una razón completamente diferente. Una foto de un encuentro con sus fans en Montreal, Canadá, provocó una ola de comentarios en las redes sociales, donde muchos mostraron su preocupación por su apariencia física.

¿Qué pasó con Ariana Grande?

La imagen empezó a hacerse viral apenas unas horas después de que la artista saludara y compartiera algunos momentos con sus fans a las afueras de un evento. Aunque Ariana se mostró muy cercana con quienes la esperaban, varios usuarios no pudieron evitar fijarse en su apariencia física, pues a diferencia de cómo se veía anteriormente, ahora está más delgada.

Los comentarios han estado divididos: “Solo esperemos que Ari esté bien y feliz. Muchas bendiciones para ella”, “que alguien la cuide”, “opino…que no hay que opinar del físico de los demás, si le está ocurriendo algo ojalá se recupere”, “¿qué le pasó?”, “esa delgadez no es normal”, “parece una niña”, “dejen de criticar, ustedes no saben por lo que pueda estar pasando”, “¿por qué está así?”, “qué pena verla así siendo tan hermosa”, “se ve tan frágil”, “increíble como está”, “no me preocupa su físico, me preocupa su salud”.

No es la primera vez que la intérprete de Thank U, Next se encuentra en este tipo de situaciones. En 2023, la artista compartió un video en sus redes sociales donde abordó las críticas sobre su apariencia. En ese momento, explicó que el cuerpo que muchos consideraban “más saludable” era en realidad el reflejo de una etapa difícil en su vida, mientras que enfatizó que su aspecto actual no debería ser motivo de preocupación. “Nunca sabes por lo que está pasando una persona”, dijo.

Más adelante, en la promoción de Wicked en 2024, se volvió a referir al tema asegurando que desde que tenía 16 o 17 años se ha sentido observada y que, para ella, ha sido incómoda esa situación. “He escuchado todas las versiones de lo que está mal conmigo; luego lo cambias y vuelve a estar mal por otras razones”.

Hasta ahora, Ariana no ha dado respuesta a la reciente avalancha de comentarios. Mientras tanto, sigue concentrada en su carrera y en la promoción de sus proyectos, especialmente después del gran éxito de Wicked, la película musical donde da vida a Glinda.