La foto de Karol G llorando que alarmó a sus seguidores: la cantante explicó qué pasó

La cantante colombiana Karol G preocupó a su comunidad de seguidores en la tarde de este 4 de julio, cuando compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecía llorando. La imagen fue publicada sin ninguna explicación, lo que rápidamente dio paso a especulaciones entre sus fanáticos sobre el motivo de sus lágrimas.

La incertidumbre, sin embargo, duró poco. Minutos después, ‘La Bichota’ compartió un extenso mensaje en sus historias de Instagram con el que decidió explicar el motivo de la fotografía, poniendo fin a las especulaciones que habían surgido entre sus millones de seguidores.

¿Qué le pasó a Karol G?

En el texto, la colombiana contó que acababa de aterrizar de un vuelo durante el cual no pudo contener las emociones. “Acabo de aterrizar de un vuelo en el que lloré lo que no está escrito”, escribió al comienzo del mensaje, antes de revelar que durante mucho tiempo había preferido vivir en silencio tanto los momentos difíciles como los felices.

“Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio, pero hoy sí quiero compartir porque quiero hacerlos parte así sea energéticamente”, expresó la cantante.

Después, Karol G explicó que experimentó una sensación de claridad que le permitió entender distintos momentos de su vida: “Hoy siento mucha gratitud y mucha nostalgia. Después de mucho tiempo, muchas cosas tuvieron sentido en mi cabeza y en mi corazón. Fue como un ‘boom’ de pensamientos y, de repente, llegó mucha claridad. Hoy siento felicidad y mucha paz”.

La intérprete de ‘Después de ti’ también aprovechó para hablar de la ilusión que siente por el próximo encuentro con sus seguidores, durante su gira ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’.

“Solo quiero decirles que no puedo esperar más para celebrar con ustedes tantas cosas bonitas durante el tour. Se nos va a salir el corazón de la felicidad, de la magia, de la energía, del orgullo y del amor, con todo lo que llevamos meses preparando para ustedes”, afirmó.

En la parte final de su mensaje, Karol G agradeció el respaldo que ha recibido de sus fanáticos a lo largo de su carrera y confesó que seguía conmovida mientras escribía. “Hay lágrimas que nacen de la tristeza... y otras que solo aparecen cuando el alma entiende que todo valió la pena”, escribió. Finalmente, concluyó con un agradecimiento a quienes la han acompañado “aun sin saber qué pasa conmigo” y aseguró que ya espera con entusiasmo volver a encontrarse con ellos.

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