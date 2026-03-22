La foto de Paola Jara que se convirtió en tendencia: “¿En serio es ella?”

Paola Jara, reconocida como una de las voces más importantes de la música popular colombiana, comenzó su trayectoria musical a temprana edad, enfrentándose a los desafíos de una industria exigente. Con el paso de los años, se ha labrado un nombre gracias a su increíble talento, dedicación y una profunda conexión con su público.

Uno de sus grandes éxitos es “Murió el amor”, una canción que se ha convertido en un himno para quienes están pasando por una ruptura amorosa. También destacan temas como “Que sufra, que chupe y que llore” y “Mala mujer”. Además, ha colaborado con otros artistas del mismo género, incluyendo a su esposo, Jessi Uribe, con quien ha interpretado varias canciones que han sido muy bien recibidas por el público.

Así era Paola Jara antes

La cantante de música popular, Paola Jara, captó la atención en las redes sociales, pero esta vez no por una nueva canción ni por su relación con Jessi Uribe, sino por una fotografía de su pasado. La imagen, que fue publicada por una cuenta que sigue la vida de los famosos, muestra a la artista en sus primeros años en la música, cuando apenas estaba incursionando en el género popular. En la foto, se puede ver un estilo muy diferente al que tiene hoy en día, lo que ha desatado una ola de comentarios entre los usuarios.

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Usuarios en redes sociales dejaron sus impresiones, luego de ver una imagen de los comienzos musicales de la esposa de Jessi Uribe. Fotografía por: Youtube Paola Jara

“¿Paola Jara volvió a nacer?”, “se cambió hasta la nacionalidad”, “no es esa, son personas diferentes”, “sigue siendo linda”, “era muy joven”, “¿son la misma persona?”, “muy linda”, “cambió muchísimo”, “no se parece en nada”, “a mí me parece linda”, “pensaba que era otra persona y se habían equivocado”, “se ve irreconocible”, “siempre ha sido bonita”, “hermosa siempre”.

La cantante ha compartido abiertamente que se ha sometido a algunos procedimientos estéticos. Entre estos, se incluye una rinoplastia por razones tanto estéticas como funcionales, una liposucción para esculpir su figura, además de tratamientos no invasivos para cuidar su piel. La artista ha enfatizado que muchos de los cambios en su apariencia también son el resultado de hábitos saludables y ha defendido estas decisiones como parte de su bienestar personal.