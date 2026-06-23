¿La novia de Erling Haaland es colombiana? Ella es Isabel y lo acompaña en el Mundial

Erling Haaland es un futbolista noruego que se ha establecido como uno de los delanteros más influyentes en el fútbol internacional. Su actuación en el Mundial 2026 ha sido destacada, ya que hizo su debut oficial con la selección de Noruega, que regresó a este evento deportivo después de 28 años de ausencia. En su último encuentro el equipo logró una victoria de 3-2 sobre Senegal. Haaland anotó dos goles que lo afianzan como uno de los máximos goleadores del torneo y una de las estrellas más destacadas en el ataque.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, novia de Erling Haaland?

Además de su faceta como futbolista, su vida privada también ha llamado la atención de los hinchas y seguidores en redes sociales. Su actual participación en la Copa del Mundo ha hecho que más fanáticos se interesen por conocer detalles de su área personal.

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Uno de los temas más comentados tiene que ver con su vida sentimental, aunque suela ser muy reservado en eso. La pareja del futbolista es Isabel Haugseng Johansen, una joven noruega que también tiene un pasado como futbolista y ha estado conectada con el mundo del Bryne FK desde que era niña, el mismo club donde Haaland se formó. Según varios informes de prensa internacionales, ambos se conocieron cuando eran niños mientras participaban en actividades en el mismo club, y con el tiempo, esa amistad se transformó en una relación romántica que se ha fortalecido a medida que el jugador ha avanzado en su carrera profesional.

Durante su adolescencia, Isabel también tuvo una conexión con el fútbol, jugando en ligas juveniles en Noruega, aunque más tarde decidió distanciarse de la práctica profesional. Varias fuentes la han definido como una persona bastante reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público, incluso después de que su relación con Haaland se hiciera famosa a nivel internacional.

Según han reportado algunos medios, la pareja dio un paso importante al formar una familia, celebrando el nacimiento de su primer hijo en 2024. Curiosamente, Haaland ha decidido mantener este acontecimiento en un perfil bajo, lejos de los reflectores mediáticos. A pesar de la fama que tiene el delantero del Manchester City, Isabel ha logrado mantenerse alejada del ojo público. No es muy activa en las redes sociales y solo se deja ver en eventos especiales junto a Haaland o en celebraciones deportivas.

¿Isabel Haugseng Johansen es colombiana?

Algunos medios digitales han sugerido que Isabel podría tener raíces colombianas, pero hasta ahora, esta información no ha sido confirmada oficialmente ni respaldada por fuentes internacionales de confianza. Las referencias más sólidas la identifican como noruega, originaria de Bryne.